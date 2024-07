Chef Alexandru Sautner, interviu de suflet cu lacrimi în ochi. Ce detalii copleșitoare a scos la iveală despre mama lui

Chef Alexandru Sautner a oferit un interviu de suflet la Observator în cursul zilei de joi, 18 iulie 2024. Juratul de la Chefi la cuțite a vorbit, cu lacrimi în ochi și vocea tremurândă, despre mama lui.

Chef Alexandru Sautner a surprins telespectatorii cu o apariție de senzație în cadrul Observator, unde a dat un interviu emoționant. Juratul de la Chefi la cuțite a povestit despre cea mai frumoasă perioadă din viața lui: copilăria, dar și despre familia lui.

Pentru că este o fire discretă, cheful nu vorbește adesea despre lucrurile din trecutul său. Fanii știu deja că Alexandru Sautner trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Flavia, femeia care i-a dăruit o fetiță minunată.

De asemenea, juratul de la Chefi la cuțite a fost căsătorit cu Anna Sautner. Cei doi au împreună doi copii superbi. Deși relația lor nu a mai funcționat, chef Alexandru Sautner și fosta lui soție au rămas prieteni.

Citește și: Chef Richard s-a gândit să reinterpreteze sarmalele. Ce răspuns a primit de la mătușa lui din Piatra Neamț: „Eu o știu de la mama”

Un alt subiect delicat despre care juratul show-ului culinar nu a vorbit până acum este mama lui. În cadrul interviului de la Observator, cheful a povestit cu lacrimi în ochi despre cel mai dureros moment prin care a trecut, dar și despre copilăria alături de bunici.

Chef Alexandru Sautner, confesiuni emoționante cu lacrimi în ochi la Observator

Chef Alexandru Sautner își amintește cu drag de clipele în care era doar un copil și se bucura de timpul petrecut în familie. Chiar dacă a avut o copilărie grea și a cunoscut ce înseamnă neajunsurile, juratul este recunoscător pentru tot ceea ce a trăit.

În cursul zilei de joi, 18 iulie 2024, juratul de la Chefi la cuțite a fost prezent în platoul Observator, unde a oferit un interviu de suflet. Acesta s-a abținut cu greu să nu plângă când a venit vorba de mama lui și clipele dureroase prin care a trecut.

Citește și: Chef Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre mama lui! Ce a spus despre ea

„Eram un copil foarte liniștit și timid. Nu o să-ți vină să crezi, dar și acum sunt timid. Copilăria lui chef Alexandru a fost la țară. Mama făcea pâine, ouăle le luam din cuibar, aveam capre, păsări și porci. (...) Pot să spun că am avut cei mai buni bunici din lume, aveam pe baba și tataie. Mă emoționează să știi pentru că au fost niște oameni deosebiți.

Când m-am dus la școală deja știam să scriu, știam tabla înmulțirii de la sora mea. Sărăcia am simțit-o după ce am plecat de la țară, toți copiii aveau cel puțin câte o pereche de blugi, eu n-aveam nimic. (...) L-am pierdut pe tata acum 5 ani, cred. Mama a devenit stâlpul familiei, cred că eu cu ea semăn. Mama a fost tot timpul acolo pentru noi și am apreciat-o. Mama și-a dat viața pentru noi, mă tratează ca pe un rege. Acum 13 ani spunea mama că se duce să se opereze, ceva foarte mic. Se duce a doua zi la operație, mă sună soră-mea și îmi spune: „au operat-o pe mamă, au găsit metastază, au trimis-o acasă și în șapte zile moare”. Deci nu puteam să las femeia aia, la cât a luptat pentru noi, să moară. Au operat-o, iar acum sunt 13 ani și mama trăiește. Eu am apreciat foarte mult ce au făcut părinții mei pentru mine. (...) Am plecat la 21 de ani de acasă prin munți”, a povestit chef Alexandru Sautner.