Chef Florin Dumitrescu explică de ce a izbucnit în lacrimi la televizor: „Nu este o rușine să plângi"

Așadar, Florin Dumitrescu și-a văzut rar fetițele, iar absența familiei l-a sensibilizat în acest an.

În videoclip Florin Dumitrescu apare alături de fetițele lui Ava și Mia.

„De gălăgia asta mi-a fost cel mai dor. Mi-a lipsit mult. Filmam, plecam dimineața, veneam seara, mă băgam în mansardă, vedeam fetele doar dimineața când plecam și atunci doar ne salutam și fugeam. A fost cel mai ciudat an filmat vreodată. Lipsa familiei m-a sensibilizat foarte mult. Mi-au lipsit, că-s om și îmi iubesc mult fetele, pe toate 3. A fost un moment în care am reușit să plâng la televizor”, a mărturisit Florin Dumitrescu.

Chef Florin Dumitrescu a mărturisit că mereu a evitat să plângă la televizor, însă anul acesta acest plan i s-a dat peste cap.

„Întotdeauna m-am ferit de treaba asta că e o imagine, dar Covid-ul a reușit să-mi schimbe planurile. Mă bucur foarte mult că suntem sănătoși și că reușim să filmăm fără probleme. A plusat siguranța și m-am izolat de copii. Azi e prima zi de când am început filmările când am coborât din mansardă și toată ziua am stat cu gagicile în brațe. Nu e o rușine să plângi. E foarte frumos dacă ai de ce să plângi”, a dezvăluit Florin Dumitrescu, pe contul său de Instagram.