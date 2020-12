Cum arată iubita lui Ionuț Belei de la Chefi la cuțite. Mesajul emoționant al tinerei: „Eu sunt cea mai mândră de tine”

Ionuț Belei a obținut cuțitul de aur al lui Bontea și a ajuns în Semifinala Chefi la cuțite

Ionuț Belei s-a remarcat în competiția Chefi la cuțite încă de la preselecții, când desertul său nu numai că i-a convins pe chefii Dumitrescu, Bontea și Scărlătescu să ofere trei cuțite, ci l-a determinat pe Bontea să scoată pe masă cuțitul de aur.

Cei trei chefi l-au întrebat pe Belei din ce echipă i-ar plăcea să facă parte, iar concurentul a mărturisit că a apreciat modul de lucru și sfaturile lui Sorin Bontea, din sezoanele anterioare Chefi la cuțite. Așadar, Ionuț a mers direct în echipa „Dungilor” lui Bontea.

Sabina a fost alături de Ionuț la preselecții și și-au relatat povestea de dragoste. Sabina este studentă la Cluj, iar Ionuț este bucătar în Germania, iar relația lor este una la distanță.

„E greu să stai departe de casă. Ți-e dor de casă, ți-e dor de familie, de prieteni, de grădină, de animale, de găini, de ce ai pe lângă curte și să fiu departe de ai mei e greu. Singur, stres, nimeni nu te ajută. Încă puțin și ne mutăm împreună, sper că în România', a povestit Ionuț în preselecții.

De asemenea, cuțitul de aur al lui Bontea a povestit și cum a ajuns în Germania. Tânărul a plecat să lucreze în construcții, însă condițiile l-au îngrozit, așa că a devenit chelner, ceea ce a fost dificil pentru că nu cunoștea limba. Ulterior, Ionuț a pornit de la munca de jos din bucătărie, a spălat vase și a tras cu ochiul la chefii de acolo. Ionuț Belei a învățat să gătească cele mai sophisticate preparate și a devenit un bucătar de success în Germania.

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul. Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri…M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea”, a povestit Ionuț în prima etapă a competiției Chefi la cuțite.

