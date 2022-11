Chef Florin Dumitrescu, mesaj neașteptat după plecarea lui Ahmad Daas din sezonul 10 Chefi la cuțite. Ce a publicat pe Internet

Ediția 28 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 2 noiembrie 2022, a fost plină de surprize pentru telespectatori. Echipele au trecut printr-o probă „de foc” la battle-ul opt al show-ului culinar, iar chef Florin Dumitrescu a pierdut un concurent.

Ahmad Daas este cel care a părăsit competiția miercuri seară. Farfuria realizată de tânăr a obținut doar 6 puncte, cel mai mic punctaj al ediției.

„Eu n-am avut nicio speranță în momentul ăla că o să rămân! Sunt sigur că l-am dezamăgit pe chef Florin Dumitrescu în seara asta. Am dat absolut tot ce am putut, dar trebuia să dau un pic mai mult, să fiu atent și cu colegii mei. (...) Nu e vina nimănui că am plecat eu acasă, e vina mea. Nu am știu să mă încadrez cu timpul. E greșeala mea, îmi asum!”, a mărturisit Ahmad Daas.

Concurentul a plecat acasă cu zâmbetul pe buze, dar cu părere de rău că parcursul său în emisiune s-a încheiat în battle-ul opt. La bancul de lucru din bucătărie, chef Florin Dumitrescu a ținut neapărat să-i spună tânărului că este foarte mândru de evoluția lui.

Ce mesaj a transmis chef Florin Dumitrescu, după plecarea lui Ahmad Daas din sezonul 10 Chefi la cuțite

La scurt timp de la difuzarea ediției 28 pe micile ecrane ale publicului, chef Florin Dumitrescu a transmis un mesaj neașteptat pentru Ahmad Daas, concurentul care a părăsit competiția miercuri seară, 2 noiembrie 2022.

„Aseară, Ahmad a părăsit competiția. Îmi pare rău că a ieșit din echipă, dar mă bucur, în acelaşi timp, pentru parcursul lui frumos în concurs. Ahmad mi-a depășit așteptările ;-) Succes în tot ce faci în continuare @daas4666 💥💥💥”, a scris juratul Chefi la cuțite vizibil mândru.

Postarea lui chef Florin Dumitrescu a generat mai bine de 2 mii de aprecieri, dar câteva reacții din partea prietenilor virtuali.

„Chiar îmi pare rău pentru el” sau „Trebuie să aveți încredere”, au comentat oamenii din mediul online.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii au parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay a fost doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

