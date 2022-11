Brigitta Gheorghe, concurenta din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu, are doi copii minunați. Cum arată micuții

Brigitta Gheorghe, concurenta din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu, este o mămică fericită și împlinită. Aceasta se mândrește cu o familie minunată, o carieră de succes și doi micuți care îi bucură zilnic sufletul.

Deși este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, Brigitta Gheorghe nu ezită să publice imagini cu cei doi copii ai săi pe rețelele sociale. Micuții reușesc să acapareze atenția internauților cu ipostazele adorabile în care se lasă fotografiați.

Brigitta Gheorghe, concurenta sezonului 10 Chefi la cuțite, are doi copii care îi seamănă foarte bine

Brigitta Gheorghe a devenit rapid îndrăgită de telespectatori. Aceasta a impresionat publicul cu talentul său în artele culinare, dar și cu parcursul său de până acum din competiția sezonului 10 Chefi la cuțite.

În cadrul preselecțiilor, concurenta a spus cu zâmbetul pe buze că duce o viață liniștită alături de soțul său și cei doi copii.

„Am 32 de ani, vin din Oradea, sunt căsătorită și am doi copii. M-am mutat la București pentru că am încercat să am o carieră muzicală, am participat la foarte multe concursuri, am luat și foarte multe premii. (...) Mi-am dat seama că pe mine mă face foarte fericită să gătesc.”, a mărturisit aceasta în cadrul show-ului culinar.

Chiar dacă nu a vorbit prea des în emisiune despre familia sa, Brigitta Gheorghe este o femeie fericită și mândră, iar drept dovadă stau postările sale de pe contul de Instagram. Aceasta a publicat în urmă cu ceva timp mai multe imagini cu micuții săi.

Concurenta sezonului 10 Chefi la cuțite se laudă cu micuții săi ori de câte ori are ocazia. Mai mult decât atât, din imaginile publicate în mediul online se poarte observa că cei doi copii ai săi au moștenit frumusețea mamei lor.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii au parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay a fost doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.