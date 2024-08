Chef Ștefan Popescu și-a prezentat soacra, de care este foarte mândru. Cu ce se ocupă doamna și ce „secrete” a dezvăluit

Ștefan Popescu, juratul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14, și-a surprins urmăritorii atunci când a oferit detalii despre soacra lui.

Chef Ștefan Popescu este unul dintre cei patru îndrăgiți jurați ai emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14. Acesta este extrem de activ în mediul online și prezintă mereu, prin intermediul unor clipuri video savuroase, rețete simple și rapide, dar și sfaturi utile pentru cei pasionați de bucătărie.

Recent, acesta și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când a prezentat-o pe soacra lui, doamna Paulica.

Chef Ștefan Popescu de la Chefi la cuțite și-a prezentat soacra, de care este foarte mândru. Cu ce se ocupă doamna și ce „secrete” a dezvăluit aceasta

Doamna Paulica a fost invitata lui Ștefan Popescu și juratul Chefi la cuțite a dezvăluit, extrem de mândru, faptul că soacra lui are o experiență de mai bine de 48 de ani în domeniul măcelăriei.

Aceasta a explicat cum alegem corect carnea de vită sau de porc, care sunt detaliile la care trebuie să fim atenți, dar și cum putem face testul pentru prospețime. În plus, tot în clipul video de mai jos, doamna Paulica a dezvăluit și „secrete” importante pentru cei care obișnuiesc să gătească: indiferent de felul ei, de vită sau de porc, carnea trebuie ținută la frigider cel mult patru zile de la data cumpărării, la maxim 4 grade Celsius.

„Astăzi, am alături o persoană dragă mie, cu o carieră de peste 48 de ani în măcelărie. Am discutat despre cele mai frecvente întrebări legate de carne și am aflat câteva secrete de care ar trebui să ținem cont 🥩 #bucatarie #cooking #macelar #carne”, a fost mesajul transmis de Chef Ștefan Popescu în dreptul clipului video publicat pe pagina sa de Instagram.

Pe Chef Ștefan Popescu îl vei putea revedea în sezonul 14 al emisiunii Chefi la cuțite.

Sezonul 14 Chefi la cuțite vine cu noutăți care fac competiția și mai intensă: pe lângă premiul în bani, câștigătorul sau câștigătoarea celui mai apreciat cooking show din România va mai primi ceva, extrem de valoros.

Pe lângă premiu, câștigătorul va beneficia și de un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, oferit de Chef Richard Abou Zaki. Astfel, celor 30.000 de euro li se adaugă valoroasa recompensă a experienței unice în bucătăria restaurantului cu care Chef Richard a obținut o stea Michelin.

Filmările sezonului 14 continuă luna aceasta, iar înscrierile la preselecțiile sezonului 15 Chefi la cuțite au început deja pe casting.a1.ro.