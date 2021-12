Chefi la cuțite, 1 decembrie 2021. Chefii au decis să participe la proba de avantaj. Cine e Anita, tânăra care primește premiul

Concurenții Asia Express și cei trei chefi au început ultima zi a ediției speciale cu o nouă probă de avantaj. Gina Pistol i-a anunțat că vor avea de preparat un desert cu ciocolată și un fel principal astăzi, lucru care îi va pune în dificultate.

Înainte de a se apuca de gătit, au avut de făcut un concurs de viteză în bucătărie, care le va aduce un avantaj considerabil. Prezentatoarea TV le-a dezvăluit că trebuie să facă 10 rondele de ananas, un pahar de suc de portocală, trei cartofi curățați, trei morcovi dați prin răzuitoare și două ouă ochiuri moi în doar 5 minute.

Cei trei chefi și vedetele au rămas surprinse când au auzit ce au de făcut, motiv pentru care chef Florin Dumitrescu a venit cu o propunere neașteptată: „Auzi, dar ar fi mișto să facem noi chefii treaba asta.”

Citește și: De ce nu au participat Lidia Buble și Mihai Petre la ediția specială de la Chefi la cuțite: „Mi-ar fi plăcut să fiu acolo”

Gina Pistol și ceilalți doi jurați Chefi la cuțite au fost de acord cu propunerea lui chef Florin Dumitrescu. Înainte de a da startul probei de viteză, aceștia au aflat și care este avantajul: 10 minute în plus la gătit, dar și faptul că nea Marin și familia lui vor gusta din preparatele lor astăzi.

Lupta de la bancul de lucru a fost una aprigă între chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu. Cei trei s-au mișcat foarte rapid, mai ales pentru că au fost susținuți de echipele lor.

„Aveți grijă la degete, vă rog”, le-a spus Gina Pistol în timpul probelor.

La finalul concursului, cei trei și-au arucat câteva replici savuroase în așteptarea verdictului final.

„Bontea e poliția gastonomiei, poliția culinară”, a fost remarca lui chef Florin Dumitrescu.

Cine este Anita, tânăra care primește premiul de la Chefi la cutite edițiile speciale

Înainte de a afla câștigătorul concursului, Gina Pistol le-a adus-o în platou pe Anita, tânăra care va primi premiul de la Chefi la cuțite edițiile speciale. Aceasta a venit pentru a-i juriza pe cei trei chefi.

Tânăra are și o poveste impresionantă: „Mă numesc Anita, fac parte dintr-o familie cu șase copii, iar eu sunt cea mai tânără. De mică am fost implicată cu mama mea în bucătărie, iar la vârsta de 8 ani am învățat să fac sarmale. La vârsta de 15 - 16 ani am văzut ce înseamnă gătitul pentru un număr mai mare de persoane, practic aici mi s-a deschis apetitul pentru zona aceasta de gastronomie. Părinții mei sunt doi oameni modești, pe care îi iubesc enorm. Ei au fost cei care m-au susținut pentru a-mi face viața mai ușoară”

Citește și: Chefi la cuțite, 30 noiembrie 2021. Patru concurenți de la Asia Express au fost eliminați. Ce veste au dat chefii

„Pare un copil bun, un copil care își dorește să facă ceva cu viața ei”, a spus chef Cătălin Scărlătescu.

Despre edițiile speciale Chefi la cuțite, difuzate pe 29 și 30 noiembrie și 1 Decembrie

Chefi la cuțite vine cu trei ediții speciale pe 29 și 30 noiembrie, dar și pe 1 Decembrie, de la ora 20.30. Concurenții ediției speciale vor fi concurenții din Asia Express sezonul 4, care vor fi îndrumați de chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu, de-a lungul unei aventuri culinare.

Elwira Petre, Zarug și Lorelei, Connect-R și Shift, Patrizia și Francesco Paglieri, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Alexandra Ungureanu și Anca (mama sa), dar și Emi și Cuza sunt concurenții care vin să demonstreze că gătitul nu este un domeniu străin lor.

Prezentatoarea celor trei ediții speciale este Gina Pistol, care a revenit pe TV după ce a devenit mămică pentru prima oară.

Degustătorii sunt și ei aleși pe sprânceană: își vor face apariția echipa de la Prețul cel bun, în frunte cu Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, Nea Mărin și familia, dar și concurenți Asia Express din sezoanele precedente.