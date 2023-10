Chefi la cuțite, 1 octombrie 2023. Mioara Sîrbușcă a fost eliminată din sezonul 12. Cum a reacționat chef Florin Dumitrescu

Mioara Sîrbușcă a fost eliminată în ediția 18 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 1 octombrie 2023. Preparatul său a obținut cel mai mic punctaj, motiv pentru care a părăsit competiția show-ului culinar. Chef Florin Dumitrescu a fost una pe măsura așteptărilor.

Chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea au degustat și au luat o decizie importantă. Se pare că în ediția 18 din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 1 octombrie 2023, Mioara Sîrbușcă a obținut cel mai mic punctaj și a fost eliminată din competiție.

Jurații au analizat în detaliu fiecare preparat în parte, fără să știe ce concurent se află în spatele acestuia. Aceștia au fost surprinși într-un mod plăcut, dar și neplăcut de farfuriile celor care au intrat la duel.

„Cel mai rău la proba individuală este că cineva pleacă acasă în urma notelor date de chefi. Ei fac comparație între farfurii și o aleg pe cea mai slabă. Nu a fost o seară rea, a plouat cu note de 5 și totuși, cineva o să plece acasă cu 7 puncte. Ăsta este jocul, ăsta este concursul. În acest sezon încă nu s-a dat nota 1, ceea ce în alte sezoane s-a întâmplat”, a spus Irina Fodor.

Mioara Sîrbușcă a fost eliminată din sezonul 12 Chefi la cuțite, în ediția de pe 1 octombrie 2023. Ce reacție a avut chef Florin Dumitrescu

Concurenții au așteptat cu sufletul la gură să afle notele pe care le-au obținut în urma duelului din ediția 18 a sezonului 12 Chefi la cuțite, de pe 1 octombrie 2023. Așadar, prezentatoarea TV nu i-a ținut prea mult în suspans și a anunțat primele persoane care au revenit în bucătărie.

Horia Manea se numără printre cei care au luat 11 puncte. Ursit Dan Dumitru (Ursu) a revenit în bucătărie cu o farfurie de 9 puncte. 14 puncte au fost obținute de Maryoris Hurtado. Jurații au rămas uluiți când au aflat că preparatul lui Zaid Mohannad (Habibi) a luat 15 puncte.

Mihaela Bărbosu le-a stins lumina chefilor cu o farfurie de 15 puncte. Alexandru Bunea și Ioana Dehelean au intrat în bucătăria sezonului 12 Chefi la cuțite cu punctaj maxim.

Valentin Timofte, cuțitul de aur din echipa portocalie, a luat 14 puncte în timp ce Janni Alexandridis, cuțitul de aur din echipa magenta, a obținut 15 puncte.

Maria Paraschiv și Cristina Sabău s-au salvat cu 10 puncte. Mioara Sîrbușcă a primit cel mai mic punctaj din partea juraților, 7 puncte, fapt pentru care a fost eliminată din sezonul 12 Chefi la cuțite.

A fost o lovitură grea pentru chef Florin Dumitrescu, care a acceptat cu părere de rău plecarea Mioarei Șîrbușcă din competiția show-ului culinar. Astfel, reacția lui a fost pe măsura așteptărilor.

„Cum se face mereu că la prima individuală la mine pleacă om. Nu mai am voie la individuale, nu trebuie să mai intru ca să nu-mi mai plece oameni”, a mărturisit juratul.

„Eu mă simt foarte mulțumită că am ajuns până în momentul de față, că am experimentat. Am râs cu ei, am plâns cu ei”, a dezvăluit Mioara Sîrbușcă.

