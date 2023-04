Chefi la cuțite, 10 aprilie 2023. Petruț Cristian Arapu i-a impresionat pe chefi. Ce a zis Florin Dumitrescu despre tânăr

Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite aduce povești de viață uimitoare, concurenți din toate colțurile lumii și rețete surprinzătoare. Printre ei s-a numărat și Petruț Cristian Arapu, un tănăr în vârstă de 19 ani care a a impresionat chefii atunci când a dezvăluit prin ce situații neașteptate a trebuit să treacă pentru a-și putea urma pasiunea pentru gătit.

Petruț Cristian Arapu este concurentul care i-a impresionat pe chefi cu dezvăluirile sale, în ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11

Ca să demonstreze că se pricepe la gătit, tânărul a ales să pregătească o rețetă de pui asiatic servit cu garnitură de orez. În timp ce gătea, acesta a povestit cum a început experiența sa în bucătărie.

„Primul meu contact cu bucătăria a avut loc la 17 ani, când aveam nevoie de un loc de muncă. Am primit o ofertă ca ajutor de bucătar. Timp de un an asta am practicat. După sute de vase spălate și kilograme de cartofi curățați am zis că nu pot face toată viața asta. Am avut o discuție cu chef-ul meu, i-am spus și mi-a zis că meseria se fură, nu se învață. Și eram cu un ochi la vase, cu un ochi la bucătar. După patru luni am reușit să rămân singur la bucătărie”, a dezvăluit tânărul în ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1.

Citește și: 11 fani ai emisiunii Chefi la cuțite pot intra în juriul degustătorilor la unul dintre battle-uri!

Când farfuriile au fost gata, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat atent preparatul și au făcut observații. Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Petruț Cristian Arapu.

„Când s-au deschis ușile și l-am văzut pe băiețelul ăsta de 19 ani m-am văzut pe mine la 17 ani, efectiv”, a zis Florin Dumitrescu.

Acesta s-a prezentat și chefii au fost mișcați de povestea de viață a concurentului.

Citește și: Concurs "Degustare la cuțite". Cum poți ajunge degustător la cel mai iubit show culinar din România, Chefi la cuțite

„Lucrez în Otopeni, dar m-am născut în Zimnicea. Mama s-a despărțit de tata din cauza alcoolului, certurilor și bătăilor. S-a recăsătorit, am stat acolo până la 16 ani. După ce mama s-a despărțit a doua oară, m-am mutat cu ea. Apoi a cunoscut pe altcineva și mama acelui bărbat tot voia să ne mutăm împreună cu toții. Primele luni a fost totul lapte și miere, că așa e peste tot la început. Apoi a venit vacanța de vară, a început să îmi spună să mă duc la muncă, aveam 15-16 ani. Am găsit o oportunitate să mă angajez și să plec de acasă. Pe mama am judecat-o foarte mult pentru plimbările astea de colo-colo, că nu aveam un loc pe care să îl pot numi casă. Cu timpul am înțeles ce sacrificii a făcut pentru noi, m-am împăcat cu ea și mă bucur că am făcut asta. La 16 ani am plecat în Otopeni ca să vând înghețată în parcul central”, a povestit tânărul, spre marea surpriză a chefilor, care au fost impresionați de parcursul băiatului.

„Băiatul ăsta va ajunge foarte mare”, a fost de părere Florin Dumitrescu, în ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11.

La final, pentru preparatul său, tânărul a primit un cuțit și încurajarea de-a continua pe acest drum cu gătitul.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Noua dinamică din ringul culinar aduce astfel încă o miză cu greutate în show-ul Chefi la cuțite: toate amuletele care sunt câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, pot reveni unuia dintre cei trei Chefi, în urma bătăliei finale.

Urmărește sezonul 11 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.