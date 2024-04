Chefi la cuțite, 10 aprilie 2024. Adnana Mihaela Irimia i-a emoționat pe jurați cu drama prin care a trecut. Ce a povestit

În ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezoul 13 am putut s-o cunoaștem pe Adnana Mihaela Irimia, o concurentă care i-a emoționat pe jurați cu dezvăluirile făcute.

Sezonul 13 al emisiunii Chefi la cuțite a adus povești de viață incredibile, preparate gustoase sau cu ingrediente surprinzătoare și concurenți veniți din mai toate colțurile lumii. Printre cei care i-au uimit pe jurați a fost și Adnana Mihaela Irimia, care i-a emoținat pe jurații Chefi la cuțite sezonul 13 cu drama prin care a trecut.

Adnana Mihaela Irimia a pregătit o rețetă de mâncare tradițional românească și apoi s-a prezentat în fața juraților, sperând că i-a impresionat.

„Am 25 de ani, m-am născut în Iași, dar la vârsta de 5 ani am plecat în Italia cu familia mea. Mai exact în zona Milano, Pavia. Presupun că a fost o alegere din punct de vedere economic. Acum economic nu prea mai merge atât de bine. Nu m-aș întoarce acasă, acolo mă regăsesc, acolo am prietenii, familia, colegii. Nu sunt căsătorită, dar am prieten. Am gătit ceva românesc, nu am vrut să fie ceva italian. Toată familia, dar tata s-a întors în România acum un an, au fost probleme. S-au despărțit părinții mei, a fost o despărțire mai cu scântei. Tata are un viciu, care de-a lungul anilor s-a mai înrăutățit. Ce aveți voi acolo în pahar. Din păcate, viciul lui a dus la destrămarea familiei, la un moment dat își pierduse locul de muncă.

A trebuit să renunțăm la viitorul nostru, la studii. Eram înscrisă la facultate, dar am renunțat. Tata nu mai muncea și trebuiau bani în familie. Eu și sora mea am renunțat la studii ca să aducem bani. Apoi nu mai era înțelegere între tata și mama și s-au despărțit. Îl iubesc foarte mult, le mulțumesc pentru tot ce ne-au oferit. Am avut tot ce ne trebuia și ne-au iubit mult. M-am și luptat cu un sentiment de vinovăție, că nu am făcut suficient de mult să îl ajutăm, să îl salvăm. Dar suntem acolo pentru el, ne auzim dar nu des. Sunt perioade când e bine, perioade când nu e bine deloc și nu ai cu cine să te înțelegi”, a fost confesiunea făcută de tânără, în ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 10 aprilie 2024.

Preparatul concurentei a fost apreciat și a primit trei cuțite. Tânăra a mers mai departe în bootcamp, la Chefi la cuțite sezonul 13.

