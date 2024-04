Chefi la cuțite, 10 aprilie 2024. Alexandru Sautner a răbufnit de nervi și s-a certat cu Richard Abou Zaki. Ce a urmat

În ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Alexandru Sautner a răbufnit de enervi și cu greu și-a putut controla reacțiile în platou, atunci când a degustat farfuria pregătită de Geanina Crăciun.

Friptura cu foiță de aur pregătită de Geanina Crăciun în ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13 a stârnit discuții aprinse la masa juraților. A fost momentul în care Alexandru Sautner a răbufnit de enervi și cu greu și-a putut controla reacțiile în platou. Între el și Richard Abou Zaki a urmat un schimb acid de replici.

Chef Alexandru Sautner a răbufnit de nervi și s-a certat cu Chef Richard Abou Zaki în ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 10 aprilie 2024

Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au degustat friptura cu foiță de aur și au încercat să ghicească cine ar fi putut găti un astfel de preparat.

„Sosul ăsta cu ketchup mă jignește”, a zis Richard.

„Pot să fac abstracție de sos. Ce este greșit în ăsta?!”, a spus Alexandru.

„Eu votez farfuria întreagă!”, a spus Richard.

Replicile dure au continuat și Alexandru Sautner și-a stăpânit cu greu reacțiile: „Dacă tu te aștepți să vină persoane să facă farfurii perfecte într-o oră e greșit!”, a zis el supărat.

„Asta e o prostie! Poate vine medicul acum”, a zis Richard, văzând cât de tare s-a enervat colegul său de platou.

„Medic!”, a zis Chef Sautner, stăpânindu-și cu greu reacțiile, în ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 10 aprilie 2024.

Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția concurenta care a sâtrnit discuții aprinse la masa juraților.

„Bună seara! Numele este Geanina, am 30 de ani și locuiesc în București. Sunt scriitoare și reporter TV”, s-a prezentat concurenta.

„Nu-ți imaginezi ce controverse ai stârnit”, a zis Orlando Zaharia.

„Eu m-am născut și am crescut în Ferentari. De mică am avut un apetit către bârfă și trebuia să știu întotdeauna tot ce se întâmplă, care este adevărul, ce s-a întâmplat. Este locul unde eu am crescut și nu l-aș da pentru nimic (…). Stăteam în fața blocului și a venit cineva la mine plângând că nu îl iau și pe el la furat în Anglia. L-am întrebat de ce și mi-a zis că e surd de o ureche și că nu va auzi când i se spune să fugă”, a zis tânăra, care și-a prezentat cartea numită „Amintiri din Ferentari”.

La final, cu trei cuțite, concurenta a primit șansa de-a merge mai departe, în bootcamp.

