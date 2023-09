Chefi la cuțite, 10 septembrie 2023. Naomi Rebeca Berki și-a luat viața în mâini de la 14 ani. O poveste de viață cutremurătoare

În ediția 7 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 10 septembrie 2023, Naomi Rebeca Berki, bucătar de profesie, în vârstă de 27 de ani, a venit tocmai din Cluj pentru a demonstra tuturor talentul său, ea însă a vorbit și despre copilăria sa greu încercată. Ce verdict a primit din partea chefilor Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Naomi Rebeca Berki duce cu sine povestea unui copil greu încercat de viață. A crescut într-o familie disfuncțională, cu un tată abuziv și o mamă care nu a reușit să o scoată din calvarul pe care l-a trăit. Astfel, la vârsta de 14 ani și-a luat viața în mâini alegând să părăsească ceea ce ar fi trebuit să-i fie cuib, căutând liniștea dincolo de casa părintească. Povestea de astăzi este a unui om care a depășit obstacolele vieții având credința că poate găsi binele în altă parte.

"Astăzi voi prepara quesadilla. La Chefi la cuțite am venit pentru că mama mea întotdeauna îmi zicea «Ah, ești tu bucătar!? Te mai numești și tu bucătar!? Doar nu ai făcut nimic. Uite, cei de la Chefi la cuțite, ăia, gătesc bine. Nu tu!» Și în momentul ăla mi-a căzut cerul în cap și am zis că nu se poate, trebuie să-i demonstrez că nu sunt așa. Cestea că voi veni la Chefi la cuțite a fost de ziua mea. A fost cel mai mare cadou. Pentru mine concursul acesta înseamnă foarte, foarte mult. O șansă la o altă viață. Eu îmi doresc foarte mult să trec mai departe, să învăț lucruri noi, dar și să câștig, în același timp", a spus concurenta.

Naomi Rebeca Berki a plecat de acasă la 14 ani și și-a luat viața în propriile mâini. Tragedia trăită de ea în copilărie i-a cutremurat pe chefi, în ediția 7 din 10 septembrie 2023, la Chefi la cuțite

"La o vârstă foarte fragedă am plecat de acasă. La vârsta de 14 ani deja mi-am început viața, am luat viața în piept. Situația familială nu a fost tocmai bună și în anumite situații mă așteptam ca mama mea să facă ceva, să schimbe ceva. Din păcate nu a putut. Tatăl meu vitreg, din păcate, a abuzat de mine de mai multe ori.

Cătălin Scărlătescu a fost tulburat de povestea auzită: "Doamne, cum pot exista asemenea monștri, mă? Cum să abuzezi de copil!? Doamne!"

Naomi Rebeca Berki a continuat povestea dureroasă "M-a amenințat de câteva ori, iar eu de frică să nu mai văd certuri, bătăi, preferam să țin în mine și asta a durat mulți ani".

Florin Dumitrescu: "E foarte, foarte greu, e foarte greu, de dus să auzi povestea! E crunt, măi! E crud!"

"Mama nu a schimbat nimic și am preferat să plec. Eu cu mama mea am încercat să am discuții și răspunsul ei pentru mine întotdeauna a fost «Nu am ce să fac, Nu avem unde să mergem» La ea ăsta a fost întotdeauna răspunsul.

La vârsta de 14 ani am cunoscut un băiat și am preferat să îmi încep viața cu el ca să se termine povestea de acasă. Pentru mine această relație pot să spun că a fost de nevoie, a fost un refugiu. În perioada aia, după ce m-am cunoscut cu fostul soț, am început să muncesc la vârsta de 18 ani am intrat în bucătărie pentru prima oară. Am lucrat ca ajutor de bucătar, după o perioadă de un an doi mi-am dat seama că îmi place ceea ce fac și am continuat, iar în momentul de față sunt în județul Alba

Mă aflu aici să îmi demonstrez și eu ce pot, să aflu părerea voastră pentru că ea contează pentru mine foarte mult, în al doilea rând să-i demonstrez mamei mele că pot mai mult de atât și în al treilea rând pentru fiicele mele, am trei fetițe."

Chef Cătălin Scărlătescu: "Ai zis cumva fostul soț?"

"Din păcate de la prea multe certuri, bătăi și așa... Am renunțat! Am zis că nu mai au loc, nu trebuie să sufere copiii ceea ce eu am suferit"

Florin Dumitrescu: "Foarte greu, foarte greu ceea ce ne povestești tu. E foarte greu! Mă bucur că ești în fața noastră un om întreg, integru și mult succes în tot ceea ce faci! Doamne ajută să ajungă și soarele pe strada ta la un moment dat!"

Verdictul chefilor a fost: Două cuțite de la chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu.

