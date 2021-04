Chefi la cuțite, 11 aprilie 2021. Gheorghe Ignat i-a „speriat” pe jurați”! Ce viață de film are „Ursul Carpatin”

Bărbatul este din Suceava și a dezvăluit faptul că este fost luptător de lupte greco-romane, care apoi a practicat și MMA. Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, concurentul a ales să pregătească cârnați cu cartofi prăjiți și ouă, o mâncare menită să aducă un important aport caloric organismului.

După ce a terminat de gătit, Gheorghe Ignat a așteptat cu sufletul la gură verdictul celor trei jurați, în ediția 19 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Chiar dacă inițial nu au fost prea încântați de ingredientele banale descoperite în farfurie, bucătarii nu au ratat însă șansa de-a glumi și de-a se amuza.

Apoi, surpriza a fost una cu adevărat mare și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au rămas uluiți atunci când au văzut cum arată concurentul care a gătit totul! Cu o statură impozantă, cei trei s-au făcut mici, ba chiar s-au apucat de mâncat, de „frică”!

„Doamne, nu am mâncat așa cartofi buni în viața mea. Eu mănânc tot, sunt băiat cuminte”, a dezvăluit Sorin Bontea, „speriat” de corpul plin de mușchi al bărbatului.

Gheorghe Ignat a dezvăluit ce viață de film are

Gheorghe Ignat s-a prezentat și a dezvăluit faptul că este un fost luptător care a fost campion al României de zece ori, fiind în lotul olimpic timp de șapte sau opt ani. În MMA, acesta este de neînvins. Totuși, de curând a luat decizia de-a se retrage din această activitate, de dragul familiei și al copiilor săi.

„Am copilărit în Suceava, la 12 ani am intrat pe mâna unui maestru la lupte greco-romane, pe nume Valerică Gherasim. M-a luat să mă cântărească și aveam cam 100 de kilograme și 1,80 metri. Aveam o genă mai de bucovinean așa, o genă mai sănătoasă. Când m-a văzut mi-a zis să rămân acolo, că el mă scoate campion. Au urmat ani mulți de sport de performanță, am mers la competiții naționale și internaționale, titluri câștigate. La 17-18 ani, atras de anumite anturaje, am luat decizii aiurea. În anii 90, sportul de performanță era plătit prost. Am intrat într-un anturaj greșit, m-am apucat de recuperat creanțe. Viața a mers înainte, am făcut tranziția către artele marțiale mixte, am plecat și în America, unde m-am antrenat cu legende, cu campioni (...)”, a dezvăluit concurentul, spre marea surprindere a celor trei chefi.