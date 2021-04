Chefi la cuțite, 11 aprilie 2021. Nuami Dinescu a făcut o dezvăluire neașteptată! Ce reacție au avut jurații când au văzut rețeta

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut observa, ediție după ediție, faptul că pasiunea pentru bucătărie și gusturi interesante nu ține cont de vârstă, de țara de origine, de meserie sau de experiență.

Uneori, tot ceea ce contează pentru a face o mâncare cu totul și cu totul deosebită este să pui suflet!

Nuami Dinescu a dezvăluit la „Chefi la cuțite” prin ce chinuri a trecut ca să ajungă actriță

De data aceasta, în bucătărie și-a făcut apariția celebra actriță Nuami Dinescu. Pentru cei care nu știu, aceasta este un mare fan al îndrăgitului show culinar și, în sezonul 9, aceasta a decis să își facă o doză de curaj și să apară în fața idolilor săi!

„Aoleu, mamă! Nu vreți să știți ce emoții am eu, că gătesc astăzi. Pentru că una este să gătesc eu pentru prietena mea, care are adăpost de animale, și voluntarii ei, care mănâncă săracii ce le duc eu acolo, și alta e să vin și să-i văd pe chefi cum taie prin farfurie și zic că nu e blatul făcut cum trebuie, că e prea tare, că e prea moale, că nu are gust sau e dulce. Dar eu fac asta de drag, îmi sunt foarte dragi”, a mărturisit actrița, în timp ce și-a pregătit ingredientele pentru gătit.

Ca să îi surprindă pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, Nuami Dinescu a decis să pregătească o rețetă proprie de tort cu pateu de pui. În timp ce a trebăluit de zor prin bucătărie, vedeta a povestit detalii mai puțin știute din viața sa!

„Indiferent tot ce am făcut eu în viața asta, ceva din mine m-a dus într-o altă zonă. Povestea asta cu teatrul și cu talentul nu știi de unde îți vine, e de la Dumnezeu. Eu am terminat un liceu de construcții și apoi am venit în București, unde am lucrat vreo patru ani într-un atelier de geamuri și schelă. Am simțit nevoia să fac altceva și m-am întâlnit cu un coleg, eu stăteam la un cămin de nefamiliști pe atunci. Mi-a spus că el cântă într-un cor, la ansamblul artistic al UTC. Mi-a zis că oamenii ăia au și trupă de teatru și i-am zis că vreau și eu să mă duc. A doua zi m-am dus și le-am zis că vreau să intru în trupă. Mi-au dat un text de Caragiale, la prima vedere. Am citit și au început toți să râdă, ei s-au prins că am ceva cu meseria asta. Repetam la spectacolul ăsta și între timp făceam și meditații și munceam și 12 ore pe șantier. Ăsta a fost începutul, am tras ca un câine turbat până am intrat la facultatea de teatru”, a fost dezvăluirea de senzație făcută de concurenta emoționată.

Apoi, plină de emoții, concurenta a așteptat în culise degustarea făcută de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Când au ridicat cloșurile, cei trei au avut parte de o surpriză de zile mari, fiindcă nu se așteptau să descopere un asemenea preparat. Cei trei s-au servit fiecare cu câte o felie din tortul de pateu și au încercat să analizeze atent ingredientele folosite.

Acesta a fost momentul în care la masa jurizării din ediția 19 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” s-au făcut fel și fel de glume, dar și dezvăluiri sincere! Florin Dumitrescu a mărturisit că el este un mare fan al pateului, motiv pentru care nu este exclus ca de ziua lui să ceară un tort cu ficat de gâscă (foie gras) și trufe.

„Eu nu am văzut în viața mea așa ceva, la asta nu m-aș fi gândit niciodată. E de bairam”, au fost de părere chefii.

Apoi, ușile s-au deschis și în fața juraților și-a făcut apariția Nuami Dinescu, emoționată dar totuși extrem de fericită de experiența sa de la „Chefi la cuțite”! Aceasta a oferit în dar o carte scrisă de ea și astfel am putut afla detalii neștiute despre îndrăgita artistă. Este freelancer din 2008, a făcut o școală de mediere și una de dezvoltare personală prin teatru.

„Am descoperit că pot să ghicesc în salată. Eu am o prietenă care vinde salate și mi-a zis să facem un proiect împreună. La o petrecere de Halloween mi-a adus multe, multe salate și veneau oamenii ca să le ghicesc”, a dezvăluit invitata.

Un moment cu adevărat savuros a fost atunci când Nuami Dinescu le-a ghicit chefilor în frunze de varză.

Apoi, surpriza a fost mare atunci când Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au ridicat cloșurile și au arătat verdictul! Cu trei cuțite, concurenta a primit șansa de-a merge mai departe în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

