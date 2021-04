Chefi la cuțite, 11 aprilie 2021. Preotul Florin Danu a adus chefilor o rețetă specială de pe Muntele Athos! Ce a dezvăluit

Încă o dată am putut să ne convingem de faptul că pasiunea pentru gătit nu are legătură cu vârsta, cu meseria sau cu pregătirea cuiva.

Este și cazul lui Florin Danu, în preot în vârstă de 37 de ani din București, care și-a luat inima în dinți și a decis să apară în fața juraților „Chefi la cuțite” cu o rețetă cu totul și cu totul specială.

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, concurentul a ales să facă un ghivechi călugăresc din Sfântul Munte Athos cu fructe de mare!

„Mă încântă foarte tare să fac rețete noi. Am fost cu prietenul meu, chef Cătălin Petrescu, la Sfântul Munte Athos, acolo unde am schimbat rețete cu părinți și, pe lângă asta, el vine foarte des la noi la centru, avem un centru de zi cu masă la prânz și vine și ne ajută, pe lângă mâncărurile tradiționale a făcut copiilor chiar și sushi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să nu văd preoția ca pe o meserie, ci ca pe o vocație, ceea ce înseamnă că trebuie să fim în slujba aproapelui. Am înființat un centru de zi care se ocupă de persoanele vulnerabile, copii din cadre sociale defavorizate și bătrâni care locuiesc singuri sau nu mai au pe nimeni. Am renovat sau am construit case pentru orfani. Nu este meritul meu, ci al celor care este alături de noi. Acum construim un azil de bătrâni. Oamenii de rând au ajutat și au dus mai departe gândul cel bun”, a dezvăluit concurentul.