Chefi la cuțite, 11 octombrie 2022. Super ED de la Șatra BENZ a făcut senzație! Ce propunere i-au făcut chefii

În ediția 18 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, unul dintre cei mai surprinzători invitați a fost chiar Super ED de la Șatra BENZ. Artistul, pe numele său adevărat Cătălin Guță, i-a surprins pe chefii și chiar a primit o propunere neașteptată din partea lor.

Super ED de la Șatra BENZ a făcut senzație la Chefi la cuțite sezonul 10. Ce propunere i-au făcut jurații

Îndrăgitul artist a decis să pregătească o rețetă de Acaraje cu salsa cubana, o mâncare de tip street food. În timp ce gătea totul, artistul a dezvăluit faptul că pasiunea lui pentru muzică a început în copilărie, atunci când obișnuia să cânte prin casă. S-a apucat mai serios de cântat la 13 ani și prin intermediul muzicii rock, de care era pasionat la momentul respectiv, a descoperit și muzica hip-hop. S-a decis să facă muzică, dar nu a avut succesul dorit. Acesta a venit în 2015, atunci când a luat naștere trupa Șatra BENZ.

„Am vorbit cu Keed despre experiența lui aici, însă nu asta m-a motivat să vin aici. Am venit la Chefi la cuțite ca s-o fac și pe asta! Nu mă pricep să gătesc, dar poate învăț. Am avut un mic business, am avut un food truck de cartofi prăjiți, dar cartofii prăjiți nu se gătesc, se prăjesc”, a dezvăluit Super ED de la Șatra BENZ, în timp ce gătea.

Când mâncarea a fost gata, aceasta a fost trimisă la degustare. Banda a mers, cloșurile s-au ridicat și chefii au descoperit preparatul din farfurie. L-au gustat cu mult interes, apoi au votat și au vrut să vadă cine se află în spatele ușilor. Nu mică le-a fost surpriza atunci când și-a făcut apariția în platou Super ED de la Șatra BENZ.

„Sunt fan 2 piese. Sunteți foarte mișto și am zis-o mereu. Aveți un proiect foarte tare. Keed a gătit super bine, Nosfe a gătit super bine și tu, poate se supără ceilalți, dar ești cel mai inventiv și mai curajos dintre ei. Ai o nebunie...Cel puțin în farfurie se simte! Mi se pare că voi începeți să ne surprindeți din ce în ce mai tare!”, a zis Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite, sezonul 10.

Nu mică a fost surpriza lui Super ED de la Șatra BENZ atunci când a văzut că a primit două cuțite. Cătălin Scărlătescu a vrut să îi ofere cuțitul de aur atunci când a venit o propunere neașteptată:

„Auzi, vrei să iei cuțitul auriu sau vrei să îl iei pe cel negru, ca să și participi?”, a zis Florin Dumitrescu.

Fără să steape gânduri, Supr Ed de la Șatra BENZ a acceptat propunerea și, din invitat special, a devenit concurent la Chefi la cuțite sezonul 10.

