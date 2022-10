Chefi la cuțite, 11 octombrie 2022. Lucian Ioan a gătit pentru Regina Marii Britanii. Ce le-a povestit chefilor

În ediția 18 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10 am putut să-l cunoaștem pe Lucian Ioan, un bucătar cu mulți ani de experiență care i-a uimit pe chefi cu dezvăluirile sale. Printre altele, acesta a povestit faptul că a gătit pentru regina Marii Britanii.

Lucian Ioan, bucătarul care a gătit pentru regina Marii Britanii, a făcut senzație cu dezvăluirile sale la Chefi la cuțite sezonul 10

Ca să îi impresioneze pe chefi și să demonstreze că are tot ceea ce îi trebuie pentru a merge în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 10, concurentul a ales să pregătească o rețetă de beef curry (curry de vită), bazându-se pe ceea ce a învățat și descoperit la bucătarii indieni.

„Gătesc de peste 15 ani. Acest loc de muncă unde lucrez și acum se numește Royal Club Automobile și face parte din Casa Regală a Marii Britanii. Este un sistem profesional unde când spui că ai nevoie de un produs vine gata curățat, gata tăiat, doar să te apuci de gătit. În acest club vin doar membrii, noi nu știm pentru cine gătim, cui servim mâncarea. Ca bucătar, ca chef în acest club, e o responsabilitate foarte mare. În primul rând trebuie să fii foarte atent la ingrediente, tot ce e în meniu trebuie să se regăsească în produs. E o sală imensă unde vine regina, vine primul ministru al Marii Britanii, unde vin toți oamenii importanți din Marea Britanie și din afară. Faptul că sunt apreciat contează foarte mult pentru mine și că ceea ce gătesc are gust”, a dezvăluit Lucian Ioan, în timp ce pregătea rețeta lui de curry de vită.

Când cloșurile s-au ridicat, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au privit preparatul, au gustat și l-au analizat cu multă atenție. Apoi, ușile s-au deschis și chefii au stat de vorbă cu Lucian Ioan. Aceștia au dorit să afle mai multe despre el și despre locul unde lucrează:

„Nu putem să vedem pentru cine gătim. Doar vin ospătarii vin și ne spun, e în sală regina Marii Britanii. Boris Johnson când a câștigat alegerile (…). Noi nu am știut că vine regina, ni s-a pus că va veni, dar nu am știut când. Timp de o săptămână nu am avut voie să spunem nimănui, ne-au fost luate telefoanele. Nu se știa absolut nimic. Afli după ce pleacă”, a povestit concurentul, spre marea surpriză a chefilor, care l-au ascultat fascinați.

La final, după ce a dezvăluit unde a mai lucrat si ce experiență are, a venit și verdictul: cu două cuțite, Lucian Ioan a primit șansa de-a merge mai departe, în bootcampul la Chefi la cuțite sezonul 10.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii vor avea parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.