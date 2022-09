Chefi la cuțite, 12 septembrie 2022. Ionuț Irimia a fost arestat în India, iar bucătăria românească i-a adus libertatea

Ionuț Irimia are 31 de ani, este originar din județul Constanța, dar în prezent este antreprenor în Anglia (vinde și cumpără mașini) și a venit la Chefi la cuțite pentru a găti o saramură de crap. Ionuț a plecat din Anglia cu fiul și pitonul său pentru a participa la show-ul culinar.

Trecutul său are o amprentă puternică. Ionuț a povestit la Chefi la cuțite cum a ajuns în India unde a făcut ilegalități, a clonat carduri și a ajuns să fie arestat și dus la Penitenciar, unde a avut parte de un tratament cumplit la început.

Ionuț Irimia a devenit la scurt timp bucătarul deținuților, iar sarmalele lui au fost îndrăgite până și de directorul penitenciarului. Un deținut foarte periculos care avea un avocat bun l-a ajutat pe Ionuț să iasă din închisoare ca mulțumire pentru mâncarea pe care i-a oferit-o.

Povestea lui Ionuț Irimia din închisoare. Ce a spus la Chefi la cuțite

„Mi-am dorit să fac banii mai ușor. Am plecat în India să fac prostii și am fost arestat. Acolo 3 zile bătaie. M-au dus în celulă cu o sticlă cu apă și am zis că acolo o să mor. A doua zi a venit mâncarea: o roabă de orez și un cazan cu apă cu sare. Am zis că nu am cu să mănânc așa ceva, am făcut grevă 2 săptămâni și au zis că trebuie să facă ceva cu mine că mor, nu mănânc. M-au luat și m-au dus la bucătăria centrală. Am văzut acolo roșii, ceapă, chilli și m-am apucat să fac tocăniță noastră românească de ceapă.

Miercurea și duminica ne dădeau o porțiune din pui. Puneam cu o săptămână înainte varză la murat, adunam puiul și în fiecare duminică mă apucam să fac sarmale. Și toată lumea aștepta duminica pentru sarmale. Era sărbătoare. Până și directorul Penitenciarului venea duminica să mănânce sarmale. Eu am fost securitatea maximă. Unul dintre cei mai periculoși deținuți, cu 74 de crime, era acolo cu mine și aflând că fac mâncare foarte bună mâncam cu el în fiecare zi. Avocatul lui m-a ajutat să ies din închisoare. Mi se zburlește părul când mă gândesc că gătitul mi-a salvat libertatea. Altfel mai stăteam acolo încă 3 ani de zile”, a povesit Ionuț Irimia.

Din păcate, saramura cu crap și mămăligă pregătită de Ionuț Irimia nu i-a impresionat pe chefii care nu au oferit niciun cuțit.

