Chefi la cuțite, 13 aprilie 2021. Big M e o adevărată senzație pe internet! Ce poveste emoționantă are tânărul

Concurentul a dezvăluit faptul că este un mare fan al emisiunii dar fiindcă este un pofticios fără pereche, cu greu se poate uita până la final, fără să îl apuce foamea.

Totuși, în sezonul 9 al îndrăgitului show culinar „Chefi la cuțite”, Big M și-a făcut curaj și a decis să participe, încurajat fiind de apropiați și prieteni. Ca să-i impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, acesta a decis să pregătească o rețetă pe care a învățat-o de la bunica lui: mămăligă cu brânză, smântână, ou și jumări, la cuptor.

În timp ce a gătit totul, Big M a dezvăluit faptul că își petrece mai toată ziua pe Tik Tok, acolo unde postează clipuri video în care gătește sau degustă tot felul de mâncăruri.

Citește și: Chefi la cuțite, 13 aprilie 2021. Radu Micu i-a impresionat pe chefi cu o rețetă din 1841! Ce a făcut Mihai Bendeac în platou

Extrem de încrezător în forțele sale și în ceea ce a pregătit, tânărul a așteptat degustarea făcută de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Big M i-a uimit pe jurați cu dezvăluirile sale

Ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Big M, care s-a prezentat și a dezvăluit faptul că este student la istorie.

„Eu am fost o victimă a bullying-ului și foarte multă vreme am fost afectat de treaba asta. Foarte mult timp am fost închis în mine, nu aveam prieteni, nu aveam curajul să ies pe stradă fiindcă îmi era frică de faptul că oamenii o să mă judece, că o să spună lucruri urâte despre mine. Și la școală mergeam cu un nod în gât. În liceu oamenii se luau de mine pentru că sunt gras și eram foarte trist. Se luau oamenii că eram gras, că mâncam foarte mult, că nu am bani să îmi iau haine scumpe. Am avut inclusiv probleme, dirigentele nu a vrut să mă bage în Bac pe motiv că nu sunt suficient de pregătit și o să fac școala de râs. Am luat 10 la istorie și 10 la geografie. Forte mult timp m-am luptat cu depresia. Când cineva îmi spunea că nu o să reușesc simțeam că ceva din mine moare”, a fost dezvăluirea emoționantă făcută de tânăr.