Chefi la cuțite, 7 septembrie 2022. Ileana Bulum le-a povestit chefilor despre cum a reușit să „fenteze” moartea. Prin ce a trecut

Ileana Bulum are 61 de ani, vine din București și este pensionară, dar și bunicuță cu normă întreagă pentru cei 3 nepoței ai săi. Concurenta a venit în sezonul 10 Chefi la cuțite „împinsă” de la spate de familia sa.

„Bunicuța sexy” din ediția 4 a noului sezon din show-ul culinar, difuzată pe data de 7 septembrie 2022, s-a decis să le gătească chefilor ciorbă de aripi de pui, un preparat pe care îl face des pentru nepoțeii săi.

Înainte de a începe să gătească, Ileana Bulum a primit o îmbrățișare cu multă dragoste de la nepoțica sa, alături de care a venit în platoul emisiunii. Gestul micuței a încurajat-o foarte tare pe concurentă.

„Este extraordinar să fii bunicuță! Am doi băieți și o nepoțică, unul are 6 ani, ea 9 ani, iar cel mare are 13 ani. M-a recompensat Dumnezeu cu o familie frumoasă, m-a recompensat cu vârf și îndesat”, a spus ea.

Prin ce situații complet uluitoare a trecut Ileana Bulum. Ce le-a povestit juraților în ediția 4 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe data de 7 septembrie 2022

Odată ajunsă în fața juraților, Ileana Bulum nu a scăpat de întrebările acestora. Chef Florin Dumitrescu și-a dorit să afle mai multe detalii despre viața sa, iar răspunsul concurentei nu a întârziat să apară.

„Bunicuța sexy” din sezonul 10 Chefi la cuțite le-a povestit chefilor că a fost pusă într-o situație complet uluitoare, însă a reușit să „fenteze moartea”.

„O dată am plecat, dar m-am reîntors. (...) Sunt văduvă de la 30 de ani, am fentat moartea. A fost un malpraxis, era pe timpul lui Ceaușescu. La 26 de ani am fost diagnosticată cu cancer de col uterin, am suferit o primă operație care a fost ok, dar la o lună și jumătate am făcut niște aderențe și am mers la un spital, unde s-a implicat o doctoriță tânără, fără acordul profesorului care mă operase. Mi-a făcut un scurtcircuit, iar eu la ora actuala mai am 2 metri și ceva de intestin. (...) A fost groaznic, am ajuns la 39 de kilograme. Ai mei începuseră să îmi cumpere pentru înmormântare. Am intrat în moarte clinică, m-a văzut o asistentă, m-a resuscitat și mi-am revenit.”, a povestit ea vizibil emoționată.

În ceea ce privește preparatul concurentei, jurații au fost încântați de ce au primit din partea ei, motiv pentru care a obținut 3 cuțite din partea acestora.

