Chefi la cuțite, 13 septembrie 2022. Mădălina Cafadaru, poveste de viață ca în filme. „M-am dus să-mi iau fetița și nu mai era”

Mădălina Cafadru, are 43 ani, locuiește în București și este, de profesie, bucătar. Extrem de pasionată de bucătărie, aceasta a venit să în impresioneze pe cei trei jurați, în special pe chef Scărlătescu, pe care îl consideră mai greu de mulțumit.

Concurenta de la Chefi la Cutite sezonul 10 a stat timp de 18 ani în Dubai acolo unde a învățat să gătească preparate cu specific arăbesc, iar azi vrea să impresioneze cu un fathe homoss cu limbă.

Mădălina Cafadru i-a emoționat până la lacrimi pe chefi cu povestea ei de viață ca în filme

Mădălina Cafadru a plecat în Dubai singură, hotărâtă să își schimbe viața. De-a lungul vieții, ea a trecut prin multe greutăți pe care a reușit să le înfrunte și a ieșit întotdeauna cu capul sus.

La vârsta de 18 ani s-a căsătorit cu un sirian pe care l-a cunoscut în Dubai și care a depus actele după doar câteva întâlniri.

„M-am căsătorit în pijamale. Am făcut nunta în Siria fără să știu. Mă așteptatu acolo cu rochie, cu pantofi”, a povestit concurenta.

„Te dezbracă în pielea goală, te îmbracă una prin față, una prin spate. Eram ca un papițoi. Stai acolo, stai așa și venea lumea, îți aducea cadourile. Decât atât. Nu aveai voie să te ridici, să dansezi, nimic”, a dezvăluit ea despre ziua nunții sale.

Căsnicia lor a durat timp de 18 ani din care a rezulat și un copil. Fiica Mădălinei este acum elevă, are 16 și își dorește să ajungă designer vestimentar și tot ea este cea care a înscris-o pe mama ei să participe la Chefi la Cuțite sezonul 10.

Ajunsă în platou, Mădălina Cafadru și-a continuat povestea de viață uimitoare.

„Eu mă emoționez numai când vă văd. Semănați cu fostul meu soț... și cu femeile”, i-a spus aceasta lui chef Cătălina Scărlătescu.

„Dar de ce e fostul?”, a întrebat curios Chef Florin Dumitrescu.

„De bagabont”, a răspuns, sincer, concurenta.

„Am avut o căsnicie superbă, până l-am prins pe el cu mai multe femei în casă. Cerusem divorțul, a zis că este de acord, mi-a cerut și niște bani, am zis că îi dau. Fetița mea avea 6 anișori atunci, era la școală, clasa doua și într-o zi m-am dus să-mi iau fetița și nu mai era.

Fata era în avion deja. A dus-o în Siria. Eu când am auzit am leșinat, m-a luat salvarea, am stat în comă câteva luni, cu tratament, cu tot felul de pastile. Când am ieșit din spital, am aflat că nu pot să fac nimic pentru că aveam interdicție în Siria. Nu am vorbit cu fata timp de 4 luni și ceva pentru că nu mai voia să audă de mine. I-au zis că mama ei a plecat în România și a părăsit-o. În momentul ăla era război acolo”.

După un an, Mădălina Cafadru a reușit să își recupereze fiica după ce l-a mințit că se vor împăca și el a adus-o pe cea mică în România.

În căutarea unui loc de muncă mai bine plătit, ea a ajuns să lucreze în bucătărie. A început de jos, de la spălat vase, iar de 6 ani, este bucătar într-un restaurant cu specific arăbesc.

Mădălina Cafadru a reușit să îi impresioneze pe jurați atât cu povestea de viață, cât și cu prepatatul ei pentru care a primit 3 cuțite.

„Sărut mâna pentru masă”, i-a spus chef Florin Dumitrescu.

