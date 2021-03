Chefi la cuțite, 14 martie 2021. Eugenia Pop Lee i-a uluit pe chefi. Cum a ajuns vedetă în Coreea, dintr-o pură întâmplare

„Am lăsat mamă, tată, tot. Mi-am luat soțul și am plecat în țara dimineților calme, așa cum este numită Coreea. A fost foarte greu, mai ales cu limba și că stăteam cu soacra. Ei se așteptau să mă dau după regulile lor de cum am ajuns”, a mărturisit concurenta.

Am aflat că la soacra sa acasă, gătitul trebuia să se facă cât mai repede posibil. Și fiindcă mama soțului său era severă, femeia a plecat după trei luni de căsnicie la o prietenă româncă, stabilită și ea în Coreea. S-a angajat la o fabrică de piese video și TV și astfel a reușit să învețe și limba coreeană. Eugenia Pop Lee a povestit că mereu reușea să iasă în evidență pentru că nu semăna localnicilor. Într-o seară, pe când se afla la un local cu prietena sa, un bărbat i-a propus să joace un rol într-o producție TV. Din 1997 și până când a revenit în România, concurenta a avut numeroase emisiuni televizate sau la radio.

„Am colindat țara cu camera după mine, eram reporter. Am filmat peste tot, am avut colțul meu special, săptămânal, într-o emisiune. Mergeam la cules de alge, la prins de pește, la pescuit scoici. Le munceam, le făceam, apoi le prezentam live în studio: Experiențele lui Jeni. Așa m-am apucat și de televiziune. Erau și emisiuni în engleză, dar cele mai multe în limba coreeană. Am refuzat mereu să vorbesc de rău România, fiindcă sunt mândră că sunt româncă. Am avut și probleme, în fine. Și, când am avut ocazia, m-am îmbrăcat în costum tradițional (...). Știau mulți că sunt Jeni din România. Cred că am avut o părticică de contribuție la a face România cunoscută acolo. Sunt neam de dac, dacă nu îmi iubeam soțul nu mergeam în ruptul capului acolo”, a mărturisit concurenta, emoți0onată și cu lacrimi în ochi.