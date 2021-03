Chefi la cuțite, 14 martie 2021. Răzvan Babană s-a întors cu o surpriză uriașă pentru chefi

„Niciunul dintre ei nu se așteaptă să mă vadă. Extrapolez de superbitate în seara asta. Am ales această ținută caresă îmi scoată în evidență superba mea siluetă pentr că eu consider că sunt cel mai sexy gras din România asta și am zis hai, fie să fiu cel mai sexy, să mă umplu de paiete, că de aia s-au inventat paietele, să le punem pe haine, nu pe fețele de masa. Eu am vrut să se vaadă din cer că eu chiar strălucesc. Eu sunt un invitat special XXL”, a mărturisit tânărul, extrem de încântat de faptul că a revenit în bucătăria emisiunii „Chefi la cuțite”.