Chefi la cuțite, 16 decembrie 2024. Cine a câștigat al cincilea battle. Un concurent din echipa aurie a fost eliminat

În ediția 17 din sezonul 14 Chefi la cuțite, de pe 16 decembrie 2024, Chef Richard Abou Zaki a aruncat în luptă o nouă amuletă, care a îngreunat misiunea echipelor în bucătărie: s-a lucrat cu ochelari speciali. Iată cum au făcut concurenții față provocării, dar și cine a fost eliminat!

În ediția de ieri seara, echipa aurie, condusă de Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner, a câștigat battle-ul la Chefi la cuțite.

Diseară, se instaurează panica în bucătărie, căci cele trei tabere vor intra din nou în ringul culinar pentru cea de-a cincea confruntare de la Chefi la cuțite.

Emoțiile vor fi la cote maxime, întrucât de data aceasta, invitații la degustare sunt creatorii de conținut din domeniul gastronomic, food influenceri cu papile gustative experimentate. De asemenea, Irina a anunțat și proba dificilă a battle-ului de azi.

„Sunt 15 produse. Fiecare chef trebuie să aibă pe banc câte cinci. Veți merge pe rând și veți alege un produs, dar nu pentru voi înșivă, ci pentru unul dintre bancurile adverse până când fiecare dintre voi va avea în față cinci produse. Este vorba despre hamsii, kiwi, mini paste alfabet, pufarine, castraveți murați, fruct de cactus, langustine, șorici, pipote și inimi de pui, nap, foie gras, Rib eye, dropsuri fructe, Scoici Cannolicchio și caracatiță. Ele vor fi integrate într-un meniu de două dish-uri. Ori main course și desert ori starter și desert ori starter și main course, cum vreți voi”, a spus frumoasa prezentatoare în ediția 17 Chefi la cuțite din 16 decembrie 2024.

Citește și: Chefi la cuțite, 15 decembrie 2024. Cine a câștigat al patrulea battle. O concurentă din echipa roșie a fost eliminată

Chefi la cuțite, 16 decembrie 2024. Chef Richard Abou Zaki a aruncat în luptă o amuletă periculoasă. Ce avantaj i-a adus

În timpul probei dificile, când nimeni nu se aștepta, Chef Richard Abou Zaki a apăsat butonul de panică și a aruncat în luptă o nouă amuletă câștigată în timpul preselecțiilor.

„Concurenții echipelor adverse vor trebui să poarte ochelari speciali timp de 20 de minute”, a spus Chef-ul, care a precizat că această amuletă se adresează tuturor concurenților, însă va da voie ca un concurent din cele două tabere adverse să rămână fără ochelari.

„Îi aleg pe fratele Infinit (din echipa aurie) și pe Simona (din echipa roșie)”, a zis Chef Richard Abou Zaki în ediția 17 Chefi la cuțite din 16 decembrie 2024.

„Noi, în momentul în care am primit această amuletă cu ochelarii, nu aveam cheesecake-ul făcut, nu aveam biscuiții, nu aveam desertul, care trebuia să fie deja la răcit”, a spus Chef Ștefan Popescu la testimoniale, urmând ca el și echipa lui să treacă printr-o misiune cu un grad ridicat de dificultate.

Chefi la cuțite, 16 decembrie 2024. Cine a câștigat cel de-al cincilea battle din sezonul 14

Echipele au așteptat cu nerăbdare să afle verdictul final al benzii din ediția 17 a sezonului 14 Chefi la cuțite, de pe 16 decembrie 2024, după ce au trecut printr-o adevărată probă de foc, în care au purtat ochelari speciali și au lucrat cu ingrediente dintre cele mai greu de combinat.

Emoțiile au atins cote maxime pentru Chef Richard Abou Zaki, care nu doar că s-a certat cu Chef Alexandru Sautner pentru un mușchi de vită, dar a aruncat în joc și o amuletă periculoasă pentru echipele adverse.

Mai mult, Chef Richard și-a pierdut cumpătul la finalul probei, chiar în ultimele secunde ale probei, și s-a răstit la Filip: „Am mutat o vită mai sus. Nu pot să intru în capul lui Chef, să știu că vrea pe mijloc. Nu sunt la nivelul acela să înțeleg farfuriile așa”, s-a apărat concurentul.

„Voi nu aveți proporțiile în cap! (...) Am aruncat farfuria aia pe jos și am spart-o în mii de bucăți, pentru că Andrei a pus sosul acela cu lopata, pentru că proporțiile sunt tot într-o farfurie. Ce stres azi! Mi-am pierdut vocea, nu mai am voce. Par un nebun și nu sunt. Vreau doar să iasă chestiile bine. Voiam să impresionez cu sensul artistic”, a spus Chef Richard la testimoniale.

Lupta a fost strânsă pe bandă, cu echipele verde și auriu la egalitate. Echipa roșie nu a luat nicio farfurie. Cu toate acestea, concurenții din echipa verde au reușit să impresioneze food influencerii cu meniul alcătuit din paste alfabet, fruct de cactus, pufarine, bomboane și nap.

„Nu-mi vine să cred! Ce emoții mișto! Când câștigi la Chefi la cuțite e ca și cum câștigi finala de Champions League. E o emoție unică!”, a spus Chef Richard la testimoniale.

Astfel, echipa roșie a mers la duel cu echipa aurie, într-o bătălie care a avut ca inspirație marca de bere Peroni Nastro Azzurro Capri.

„Am pierdut la mustață. Mă uitam și la Alex, care și-a pus mâinile în cap. A căzut așa dintr-o dată”, a spus Chef Orlando Zaharia, iar Chef Alexandru Sautner a completat: „Chiar m-a durut această înfrângere. Nu puteam să am nicio reacție. Eram blocat!”

Dintre toți, Chef Ștefan Popescu a fost cel mai dezamăgit. El și echipa roșie nu au avut nicio farfurie pe bandă: „Sunt distrus! Îmi venea să intru în pământ de rușine”, a zis Chef Ștefan Popescu la testimoniale.

Chefi la cuțite, 16 decembrie 2024. Ce concurent din echipa aurie a fost eliminat în ediția 17

Deznodământul ediției 17 din sezonul 14 Chefi la cuțite, de pe 16 decembrie 2024, a fost unul neașteptat. Echipele roșu și auriu au intrat la proba individuală și au avut de gătit câte un preparat mediteranean, care să meargă cu marca de bere Peroni Nastro Azzurro Capri.

Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner au primit o „lovitură” grea de la Irina Fodor. Un concurent din echipa lor a fost eliminată din competiție.

Paul Alex aka Fratele Infinit a plecat acasă după ce farfuria lui a obținut doar trei puncte, Chef Richard acordându-i nota zero. Acesta a părăsit platoul cu lacrimi în ochi și părere de rău: „Cuvintele chefilor sunt ceva mai mult decât o mângâiere. În momentul în care am auzit cuvintele pe care mi le-au adresat chefii cu Irina, starea mea s-a întors la 180”

În schimb, Iasmin Agoston din echipa roșie a luat 13 puncte, având cea mai bună farfurie a serii: „Sunt foarte mândru de mine!”

Citește și: Echipa verde a lui Chef Richard Abou Zaki a câștigat ieri seară battle-ul la Chefi la cuțite

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 14 Chefi la cuțite, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Sezonul 14 Chefi la cuțite aduce pe Antena 1 savoarea intensă a celei mai puternice competiții din ringul culinar. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se întorc la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, care în acest sezon vin cu o miză uriașă ce va da o nouă dinamică întregii competiții.

Farfurii suprinzătoare, pasionați de bucătărie dornici să revoluționeze arta gastronomică, invitați de marcă din aristocrația artei culinare internaționale, demonstrații de forță ale celor patru jurați pentru cele mai râvnite amulete, concurenți cu povești impresionante și multe emoții – toate fac parte din noul sezon al cooking show-ului, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY, duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

Lupta pentru amulete aduce o regulă nouă, înainte de formarea echipelor. Astfel, clasamentul format în urma punctelor obținute de Chefi la bătăliile pentru amulete va fi esențial, întrucât jurații care se vor poziționa pe locurile 3 și 4 vor împărți conducerea unei echipe – în vreme ce jurații de pe locurile 1 și 2 vor avea privilegiul de a conduce fiecare propria echipă.

Competiția se anunță cu atât mai intensă cu cât, începând din acest sezon, pe lângă premiul în bani, câștigătorul sau câștigătoarea marelui trofeu al cooking show-ului va primi un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, oferit de Chef Richard Abou Zaki. Astfel, celor 30.000 de euro li se adaugă valoroasa recompensă a experienței unice în bucătăria unui restaurant cu o stea Michelin.