Chefi la cuțite, 17 septembrie 2023. Rucsandra Iliescu de la Blaxy Girls și mama ei, Monica Iliescu, au surprins jurații

Rucsandra Iliescu de la Blaxy Girls și mama ei, Monica Iliescu, au făcut show total în ediția 10 din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 17 septembrie 2023. Solista a venit în bucătăria emisiunii alături de femeia care i-a dat viață.

Rucsandra Iliescu, solista de la Blaxy Girls, a trecut pragul sezonului 12 Chefi la cuțite alături de mama ei, Monica Iliescu. Artista în vârstă de 31 de ani a venit în cadrul show-ului culinar pentru a-i surprinde pe jurați cu un preparat neașteptat.

Tânăra a fost susținută în culise de iubitul ei, dar și de stilistul său vestimentar. De asemenea, aceasta a mărturisit că are o relație foarte specială cu femeia care i-a dat viață: „Este cea mai tare mamă, nu îmi este mamă, îmi este prietenă în primul rând. Mama știe totul din viața mea! Avem o legătură extraordinar de strânsă”.

Citește și: Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Horia Manea a pierdut tot, dar s-a ridicat deasupra problemelor. Cum a reușit

Deși a avut emoții, Rucsandra Iliescu a reușit să facă show total în bucătăria emisiunii. Solista de la Blaxy Girls a cântat versurile unei melodii care a consacrat-o în industria muzicală. Un lucru este evident, artista are un talent senzațional.

Cum au reacționat jurații când au văzut-o pe Rucsandra Iliescu de la Blaxy Girls și mama ei, Monica Iliescu, în ediția 10 din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 17 septembrie 2023

Chefilor le-a fost greu să o recunoască pe artista, deoarece s-a retras din luminile reflectoarelor în urmă cu mulți ani. Jurații au amuțit când au aflat cine este tânăra, de fapt. Aceasta a făcut dezvăluiri neștiute despre începutul carierei sale în muzică.

„Cânt de mică, am cântat în trupa Blaxy Girls, am fost solista. De când eram mică am fost la festivaluri și concursuri, mergeam tot timpul să mă pregătesc la coafor la noi în cartier, iar într-o zi era acolo Costi Ioniță, care abia ce încheiase o discuție cu fetele de acolo. Ele mă lăudau, vă dați seama, eram singura cântăreață din cartier. Așa a început totul! Sincer, nu realizam la momentul respectiv ce succes a avut trupa. A fost ca un vis!”, a mărturisit Rucsandra Iliescu.

Citește și: Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Lucian Butnaru, tânărul care i-a uimit pe chefi. Cu ce se ocupă, în ciuda dizabilității sale

„Piesa Dear mama a fost la Eurovision”, a mai adăugat mama ei cu zâmbetul pe buze și vizibil mândră.

Artista a susținut că în prezent cântă la eveniment în trupa The Colours: „Eu nu știu să fac nimic altceva decât muzică”.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.