Cum arăta Chef Alexandru Sautner în adolescență. Imaginea de colecție cu celebrul jurat Chefi la cuțite

Chef Alexandru Sautner este unul dintre cei mai talentați și cunoscuți bucătari din România, fiind unul dintre jurații Chefi la cuțite în sezonul 14.

Chef Alexandru Sautner, alături de chef Ștefan Popescu, chef Orlando Zaharia și chef Richrd Abou Zaki, este pregătit pentru a se lăsa uimit de concurenții din sezonul 14 care vor veni să impresioneze cu preparatele lor.

Cum arăta chef Alexandru Sautner în adolescență

Cu o experiență în bucătărie de zeci de azi, chef Alexandru Sautner e pregătit să își formeze o nouă echipă de concurenți talentați și pregătiți să gătească preparate inedite.

Cu viziuni diferite despre gastronomie, care fac cu atât mai incitantă dinamica dintre ei în bucătăria Chefi la cuțite, cei patru jurați au în spate o colecție uluitoare de povești din experiența lor culinară câștigată în țară, dar și în străinătate.

Cu un puternic simț antreprenorial, implicat în mai multe business-uri horeca, Chef Alexandru Sautner și-a început cariera în urmă cu 33 de ani, având un parcurs care l-a purtat, în șapte ani, de la spălatul vaselor în prima bucătărie în care a lucrat la propriul restaurant de succes, frecventat de VIP-uri.

„Drumul meu în bucătărie a început în 1991: spălam vase. Am trecut la pizza, apoi am lucrat ca bucătar în foarte multe restaurante. Am schimbat locurile, căutând cele mai bune restaurante care erau la vremea respectivă în Germania, în Stuttgart, tocmai ca să capăt experiență. În top erau restaurantele italienești și mergeam de fiecare dată într-un nou loc fără să mă intereseze salariul oferit.

Le spuneam că vreau să trecem întâi de perioada de probă, în care să demonstrez ce știu să fac, iar apoi să decidă. Și de fiecare dată am fost mulțumit, pentru că angajatorii mei vedeau că îmi dau silința și învăț foarte repede.

Acestea au fost începuturile mele, apoi mi-am deschis primul restaurant în 1998, unde am fost autodidact, devenind tot mai bun de la an la an”, a povestit Chef Sautner, amintindu-și de provocările primei sale afaceri.

Chiar dacă a început de jos, chef Alexandru Sautner nu a uitat niciodată de unde a plecat pe măsură ce a urcat pe scara succesului în domeniul gastronomic.

Convins de pașii pe care voia să-i urmeze în cariera culinară și încrezător în propriile forțe, Chef Sautner a avut curajul să riște, mizând pe inovație gastronomică.

”Când mi-am deschis primul restaurant din Germania, a fost o perioadă mai grea la început, timp de șase luni. Apoi lucrurile au început să crească, pentru că au apărut niște clienți mai deosebiți, oameni care călătoreau foarte mult și care căutau acest gen de bucătărie inovativă, foarte diferită de celelalte restaurante.

CEO-ul unui brand celebru de fashion a devenit clientul nostru fidel, iar alături de el au mâncat în restaurantul meu Michael Schumacher sau Juan Pablo Montoya, dar și multe alte VIP-uri din Germania și personalități din lumea sportului, în general. Îmi și aduc aminte că Montoya a vrut risotto alla Milanese. Am avut satisfacția de a vedea multe VIP-uri trecând pragul restaurantului meu”, a declarat Chef Sautner.

O fotografie cu chef Alexandru Sautner din adolescență, de pe vremea când făcea parte din Marina Militară, scoate în evidență toți anii de muncă care l-au format. Încă din tinerețe în privirea lui se citește determinarea, lucru care s-a păstrat o dată cu trecerea anilor.

Puțini sunt cei care îl recunosc pe celebrul bucătar atunci când privesc fotografia de colecție. Imaginea alb-negru îi trezește multe amintiri faimosului chef și știe că a avut nevoie de multe experiențe formatoare pentru a ajunge la performanțele de astăzi.

