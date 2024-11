Chefi la cuțite, 17 noiembrie 2024. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 14 și câte puncte a primit fiecare chef

Sezonul 14 de Chefi la cuțite a început în forță! Noi concurenți cu povești de viață care mai de care mai inedite au venit să-i impresioneze pe chefi cu preparatele lor. Lupta pentru amuletă a devenit și mai aprigă în lumina noului regulament anunțat de prezentatoarea Irina Fodor.

Prima ediție din sezonul 14 Chefi la cuțite, difuzată pe 17 noiembrie 2024 a venit cu o amuletă foarte periculoasă. Pe lângă câștigătorul amuletei, Irina Fodor a anunțat că este foarte importantă ierarhia.

Pentru jocul de amuletă cei 4 chefi au avut de gătit preparate cu 14 ingrediente, care au fost jurizate de chef Roxana Blenche. Amuleta spune: „vei alege în bootcamp câte un concurent pentru echipele adverse”.

Chef Alexandru Sautner a câștigat prima amuletă din sezonul 14 Chefi la cuțite: „Vei alege în bootcamp câte un concurent pentru echipele adverse”

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au revenit în forță la Chefi la cuțite!

La jocul de amuletă din ediția de Chefi la cuțite difuzată pe 17 noiembrie chef Richard a gătit: ragu de mazăre, piure de lămâie arsă, maioneză de lapte și usturoi, ulei de mentă, sparanghel confiat, turbot cu sare de ienupăr și lime.

Chef Orlando Zaharia a gătit: o salată de homar cu dovlecei, pulpă de roșii și mango, coadă de homar opărit în ceai de soc, pudră din coajă de homar, apă de roșii, bisc de homar spumat cu frișcă, ulei extras din coajă de roșii și ulei de busuioc.

Chef Alexandru Sautner a gătit: file de sibas, pudră de măsline, sos beurre blanc cu sparanghel, ulei tahini, icre de știucă, piure de păstârnac și morcov, crocant de cartofi, morcovi și sparanghel alb.

Chef Ștefan Popescu a gătit mousse de ciocolata gianduia cu inseție de piure de cireșe și cremă de ciocolată.

„Grea decizie. Sunt foarte bune toate farfuriile! Dar clar trebuie să aleg și să fac un clasament!”, a spus Roxana Blenche.

Chef Alexandru Sautner a câștigat amuleta primind 5 puncte de la Roxana Blenche.

Chef Richard a primit 4 puncte, chef Ștefan a primit 3 puncte, iar chef Orlando a primit 2 puncte.

Ce concurenți au venit în ediția de pe 17 noiembrie 2024 de Chefi la cuțite

Concurenții din sezonul 14 Chefi la cuțite au venit să-i surprindă pe jurați cu preparatele lor. Iată ce s-a întâmplat în ediția difuzată pe 17 noiembrie pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Alexandru Mantalea

Alexandru Mantalea are 23 ani, vine din comuna Lumina, Județul Constanța și este profesor de educație fizică și antrenor de fotbal pentru juniori. A venit în sezonul 14 Chefi la cuțite dorind să-i intrige pe chefi cu un preparat inedit: paste cu caramel, nuci și mere. Alexandru a mărturisit că și-a ales calea profesională fiind inspirat de profesorul său de sport care l-a ajutat financiar când avea nevoie în copilărie. Alexandru a primit pentru preparatul său doar două cuțite de la chef Sautner și chef Zaharia.

Manilyn Orden Lejana

Manilyn Orden Lejana are 41 de ani și vine din Filipine și lucrează ca sushi chef. La Chefi la cuțite aceasta a pregătit biftec tagalog, un preparat filipinez. Concurenta a plecat din Filipine din cauza problemelor financiare și și-a lăsat fiicele acolo, însă planul ei e să le aducă și pe ele în România. Manilyn Orden Lejana a primit 3 cuțite din partea chefilor Sautner, Zaharia și Popescu și implicit un loc în bootcamp. Concurenta a plâns și le-a mulțumit chefilor pentru șansa de a merge în etapa următoare.

Olivia Țurcanu

Olivia Țurcanu are 34 ani, este artist vizual și vine din Timișoara și la Chefi la cuțite a gătit mușchiuleț de porc cu piure de cartofi. Olivia a povestit că de-a lungul timpului a fost și șofer și a lucrat și într-un laborator de cofetărie. Olivia a primit 4 cuțite. „Noi am crezut că e vorba de un profesionist!”, i-a spus chef Sautner concurenta.

Eugen și Gheorghe Niță

Eugen și Gheorghe Niță sunt tată și fiu, au 42 și 83 de ani, sunt designeri vestimentari și vin din Craiova. Cei doi au venit să gătească la Chefi la cuțite și au primit din partea juraților cuțitul de argint al prieteniei. Cei doi au pregătit pentru chefi o supă cremă de praz.

Giovanni Santarpia

Giovanni Santarpia are 50 ani este pizzaiolo și vine din Florența. Concurentul Chefi la cuțite a gătit caponata sulla nuvola frita și a obținut 4 cuțite din partea chefilor. Chef Richard și-a dat seama imediat de calitatea și proveniența rețetei italiene. Giovanni a povestit că a ajuns în România pentru a oferi consultanță unei pizzerii din Iași, iar la televizor a văzut emisiunea Chefi la cuțite și a decis să participe. Giovanni Santarpia a primit 4 cuțite de la chefi și multe felicitări pentru preparatul său italian extrem de gustos.

Maria Denisa Botoș

Maria Denisa Botoș are 20 de ani și s-a născut în Spania din părinți români. Acum, tânăra s-a întors în țara de unde a plecat familia ei și este cofetar la hotelul unde chef executive este Cristi Șerb, primul câștigător Chefi la cuțite. În sezonul 14 al show-ului, Maria a venit cu o farfurie „plină de curaj”: vită cu ciocolată amară și vin alb. Concurenta a izbucnit în lacrimi când chef Richard i-a spus că sunt cel puțin 10 detalii greșite la farfuria ei. Chef Sautner, chef Orlando și chef Ștefan au apreciat îndrăzneala concurentei și i-au dat câte un cuțit. Așadar, Maria a primit un loc în etapa următoare a competiției cu 3 cuțite, dar și-a propus ca în cele din urmă să-l cucerească în materie de gătit și pe chef Richard.

Marco Todorov și Pavel Laichici

Marco Todorov are 26 ani vine din Timișoara și este manager relații clienți. El a venit la Chefi la cuțite alături de socrul său, în vârstă de 60 de ani, agent Apele Române. Cei doi au gătit antricot de vită cu ceapă caramelizată și piure de cartofi și somon în crustă de verdeață, dar nu au obținut decât 2 cuțite de la chefii Sautner și Orlando. Chef Orlando Zaharia i-a cerut lui Marco să-i promită că va veni și anul următor de unul singur, iar tânărul a făcut această promisiune.

Samantha Attanguile și Anthony Scarano

Samantha Attanguile și Anthony Scarano vin din New York și sunt muzicieni. Cei doi soți au gătit burgeri la Chefi la cuțite. Anthony Scarano s-a născut în România, dar a fost adoptat de o familie din SUA. Familia biologică și-a cunoscut-o recent și se bucură să-și descopere originile. Cei doi au obținut doar două cuțite, de la chefii Richard și Sautner, dar povestea de viață a lui Anthony i-a emoționat pe chefi. Cel mai răscolit de poveste a fost chef Richard, care ascunde în suflet o rană. Juratul a mărturisit că nu știe cum e să ai un tată, pentru că l-a părăsit pe când el avea un an. Tatăl lui Richard și-a refăcut viața, iar juratul de la Chefi la cuțite are 5 frați pe care nu i-a cunoscut niciodată. Chef Richard a făcut dezvăluiri cu lacrimi în ochi.

Chef Lara Norman, creatoarea unor evenimente culinare ingenioase, i-a impresionat pe jurați în noul sezon Chefi la cuțite

Seara a fost încheiată cu un moment special de-a dreptul încântător. Chef Lara Norman a pus joacă în fine dining și i-a surprins pe jurații de la Chefi la cuțite cu 2 preparate excepțonale.

„Sunt onorată să vin la Chefi la cuțite pentru a crea ceva special pentru cei patru jurați. Vreau să pregătesc niște farfurii spectaculoase, memorabile, care pe mine mă trimit cu gândul lacopilărie. Preparatele mele întotdeauna trebuie să transmită o poveste, o trăire, un sentiment”, a declarat Chef Lara Norman, care la 26 de ani are deja un CV impresionant în domeniul gastronomic.

Lara și-a descoperit pasiunea de a găti încă de la 14 ani și, ajutată de una dintre profesoarele ei, care i-a remarcat potențialul de a deveni un bucătar bun, a început să lucreze chiar de-atunci în diferite restaurante și brutării.

„Primul restaurant cu stele Michelin în care am lucrat a fost cel din hotelul The Ritz, din Londra. Acela a fost momentul în care mi s-au deschis ușile cu adevărat spre evoluția mea profesională”, a povestit ea. Chefii i-au oferit Larei cuțitul de argint al prieteniei.

Sezonul 14 Chefi la cuțitea început la Antena 1 cu o competiție care aduce magia în farfurie! Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică de la ora 20:00 și luni, marți și miercuri, de la 20:30. Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au revenit în forță la Chefi la cuțite!

