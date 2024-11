Cum s-a schimbat viața lui Alexandru Comerzan după ce a câștigat sezonul 7 Chefi la cuțite. Ce mai face și ce realizări uriașe are

Viața lui Alexandru Comerzan s-a schimbat enorm de mult după ce a câștigat Chefi la cuțite. Câștigătorul sezonului 7 își amintește cu drag de perioada în care a început totul!

Alexandru Comerzan a participat la Chefi la cuțite în sezonul 7 și a ajuns în competiție până în Marea Finală pe care a și câștigat-o cu multă emoție și entuziasm.

În cadrul unui interviu acordat recent pentru Antena 1, câștigătorul sezonului 7 a vorbit despre schimbările care au apărut în viața lui după marea reușită, dar și care au fost noile provocări care l-au motivat să lupte în continuare pentru tot ce a realizat până în prezent.

Descoperă în rândurile de mai jos ce mai face Alexandru Comerzan și cu ce se ocupă la final de 2024!

Cum s-a schimbat viața lui Alexandru Comerzan după ce a câștigat sezonul 7 Chefi la cuțite

Alexandru Comerzan a povestit într-un interviu marca AntenaPLAY cum i s-a schimbat viața după participarea la Chefi la cuțite atât pe plan profesional, cât și pe plan personal.

„Experiența mea la Chefi la cuțite cred că la nivel profesional este prima cea mai frumoasă experiență pe care am avut-o eu. După care au urmat multe experiențe frumoase, dar la nivel profesional asta a fost cea mai frumoasă” a spus acesta.

„La momentul când participasem eram chef bucătar în unul dintre cele mai bune restaurante din Chișinău. După ce am câștigat, din păcate a început pandemie și cred că sectorul horeca a fost cel mai afectat. În perioada aceea am profitat să petrec mult mai mult timp cu familia, dar oricum bucătăria îmi lipsea și am început să filmăm rețete online: reels-uri online, YouTube.

A început ușor ușor să ia amploare chestia asta și îmi plăcea s-o fac. Nu știu câți urmăritori avem, dar avem vloguri care au ajuns și la 200 000, 300 000 de vizualizări, iar pentru YouTube-ul moldovenesc sunt cifre drăguțe, frumușele” a mai adăugat Alexandru Comerzan.

Se pare că tânărul a știut în ce direcție să se orienteze pentru că astăzi se bucură de un conținut valoros care îi ține pe internauți cu sufletul la gură.

„Noi facem un content un pic mai specific: redescoperim rețete vechi, mergem prin sate... din păcate satele se pierd în ziua de azi și cel mai plăcut e când ai comentarii: „Ai fost în satul meu natal” a mărturisit chef-ul.

Pe plan profesional, Alexandru Comerzan se simte foarte bine realizat, acesta având o emisiune culinară unde prezintă rețete simple, rapide și gustoase.

Cu toate acestea, câștigătorul sezonului nu a uitat de emisiunea care l-a ajutat enorm de mult și este recunoscător pentru tot ce i s-a întâmplat.

„Trofeul Chefi la cuțite îl păstrăm în camera unde dormim, e acolo. Nu ai cum să nu îl vezi. Este acolo mereu!”

Tot pe plan profesional, Alexandru Comerzan a decis să își deschidă un restaurant de tip fast-food în Vama Veche, restaurant mobil realizat într-o rulotă. După 2 ani de afacere, restaurantul s-a transformat într-o tavernă de pește.

„Premiul de la Chefi la cuțite l-am investit în prima afacere de la Vama Veche!”

Cu toate că nu se laudă cu apelativul de antreprenor, chef-ul recunoaște că s-a implicat și în această sferă chiar dacă a fost necesar să iasă din zona de confort.

El a reușit să își deschidă taverna de pește într-un mall important din Constanța acolo unde s-a bucurat de un succes enorm încă de la început.

La scurt timp afacerea lui s-a extins și la Galați, Sibu și Timișoara, iar în prezent a reușit să se bucure și de posibilitate de franciză.

Deși succesul era clar, gândul lui Alexandru a rămas acasă, la familie și la Chișinău, unde a reușit să își deschidă încă 3 restaurante.

Câștigătorul sezonului 7 are o familie numeroasă, bucurându-se de 2 fetițe și un băiat de excepție: Nicolas, Francesca și Alexandra.

„Timp liber nu prea am, dar totuși mă strădui. Duminica categoric e ziua familiei dacă nu am o deplasare și de când a apărut și Alexandra mi-am propus măcar o oră înainte de culcare să fiu acasă să mă dedic lor.” a povestit acesta emoționat.

Alexandru Comerzan și-ar dori să mai participe la Chefi la cuțite într-un sezon al câștigătorilor și i-ar plăcea să facă parte din echipa lui Richard Abou Zaki.

