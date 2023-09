Chefi la cuțite, 18 septembrie 2023. Marius Stratulat i-a impresionat pe toți cu povestea lui. Ce lecție de viață a dat

Marius Stratulat i-a surprins pe chefi cu povestea lui de viață, în ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, difuzată pe 18 septembrie 2023.

În ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12 am putut să îl cunoaștem pe Marius Stratulat, un concurent cu o poveste de viață surprinzătoare. La doar 22 de ani, concurentul și-a pierdut abilitatea de-a merge, însă nu și pofta de viață.

Marius Stratulat i-a impresionat pe toți cu povestea lui de viață, în ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, de la Antena 1

Concurentul a venit la Chefi la cuțite sezonul 12 ca să demonstreze că nimic nu este imposibil dacă îți dorești cu adevărat. Pe lângă pasiunea sa pentru grădinărit, Marius Stratulat spune că iubește și bucătăria. Ca să îi impresioneze pe chefi,acesta a decis să pregătească o rețetă de biban de mare cu piure de cartofi dulci și sos acrișor.

„Vreau să vă arăt că și eu pot și că ambiția poate dezvolta personalitatea unei persoane, indiferent dacă merge în scaun sau dacă are o problemă”, a dezvăluit concurentul, în timp ce gătea.

Când preparatul a fost gata, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat rețeta și au încercat să își dea seama cine ar fi putut găti o astfel de rețetă. Nu mică le-a fost surpriza atunci când ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Marius Stratulat. Acesta le-a oferit în dar câte un pliant, apoi s-a prezentat.

„Sunt antreprenor, nu fiindcă așa mi-am dorit, ci fiindcă așa s-a nimerit. Am devenit antreprenor pe parcurs. Coonduc din 2014 un ONG. În 2015 m-am trezit că avem nevoie de finanțări și am înființat doi furnizori de servicii și dispozitive medicale. Tot ce înseamnă profit din ambele firme le întoarcem către societatea civilă, către campanii, către proiecte, către persoane care au nevoie. Anul trecut am donat undeva la un milion și jumătate de lei. Am avut acum 12 ani un accident de motocicletă, mi-am rupt coloana și de atunci tot caut ambiții. Una a fost să-mi schimb cuțitele de acasă, de aia am venit aici. Aveam 22-23 de ani când s-a întâmplat. Într-o depășire, un puști care nu avea permis (eu mergeam regulamentar) a depășit o mașină și m-a împins într-o bordură. După 3 zile m-am trezit. Prima interacțiune a fost cu o femeie de serviciu, care mi-a zis că o să rămân în scaun toată viața. Medicii mi-au zis și ei că o să fiu spectator la viață și la viețile celor din jur și eu am vrut să demonstrez că nu o să fie așa. Povestea e mai lungă, nu ar fi trebuit să ajung în scaun dacă nu aș fi fost scăpat cu tot cu targă din salvare, dacă eram legat de targă. Când m-au luat la spital era fractură de coloană, dar m-au scăpat cu targa”, a fost dezvăluirea făcută de concurent, spre marea surpriză a chefilor.

Deși a trecut prin numeroase momente dificile după accident, dar ambiția l-a făcut să își depășească limitele și chiar să se perfecționeze pentru a-i ajuta și pe alții aflați în aceeași situație să învețe să trăiască viața cât mai activ. Chefii au fost uimiți de lecțiile de viață date de concurent și, la final, i-au dat și verdictul: cu două cuțite, concurentul a primit șansa de-a merge în bootcamp, dar a ales să ia cuțitul prieteniei, cel de argint.

