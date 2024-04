Chefi la cuțite, 2 aprilie 2024. Sorina Andreea Ion a dezvăluit ce sacrificii a făcut ca mamă pentru a-și salva fiica

În ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Sorina Andreea Ion i-a emoționat pe jurați cu povestea ei emoționantă de viață. Cu lacrimi în ochi, concurenta a făcut confesiuni dureroase.

În ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 2 aprilie 2024, Sorina Andreea Ion a ales să pregătească o tocăniță de rapane. În timp ce gătea, aceasta a dezvăluit mai multe despre trecutul ei.

Sorina Andreea Ion i-a emoționat pe jurați cu povestea ei de viață, la Chefi la cuțite sezonul 13. Concurenta a dezvăluit prin ce chinuri a trecut ca să-și salveze fiica

„M-am angajat la 14 ani, trebuia să mă întrețin singură și să merg și la școală. Provin dintr-o familie modestă, la 6 ani am pierdut-o pe mama și asta m-a marcat destul de mult. Nu cred că am trecut nici până acum peste”, a zis concurenta în ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13.

Când farfuria a fost gata, aceasta a fost trimisă de bandă la degustarea. Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au analizat atent preparatul. Când ușile s-au deschis, concurenta și-a făcut apariția în platou.

„Eram la școală, stăteam la internat și trebuia să-mi plătesc internatul. Mama a decedat, au decedat și bunicii și după am fost preluată de o mătușă, nu s-a mai putut să stau cu ea, m-am mutat la internat și mi-am luat viața în propriile mâini. După moartea mamei, tata a intrat în patima alcoolului și nu a putut să aibă grijă de mine. Am o familie foarte frumoasă, cu soțul meu am 18 ani de când suntem împreună, e primul meu iubit. Ne știm de când m-am născut, părinții noștri erau prieteni. Am o fată de 13 ani și un băiețel de 2 ani.

Cel mai greu moment a fost atunci când s-a născut Daria, s-a născut artrezie esofagiană cu comunicare spre plămâni și dextrocardia. Adică are inima pe dreapta, dar s-a născut și cu esofagul rupt, răsucit și lipit de plămâni. A fost operate din primele minute de viață. Niciun doctor nu ne spunea că poate să trăiască. Timp de 3 ani a stat numai prin spitale, are peste 50 de anestezii totale. Trebuia tot timpul să ascund mâncarea de ea, să nu înghită ceva. Dormeam cu grijă și eu și soțul, să nu cumva să se sufoce în somn. E cel mai greu să îți vezi copilul cum suferă. Până la urmă am dat de un medic foarte bun în București, care a făcut-o bine. Domnul doctor Stoicescu i-a dat viață, a salvat-o”, a zis concurenta, cu lacrimi în ochi, în ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 2 aprilie 2024.

Cu trei cuțite, concurenta a primit șansa de-a merge mai departe în bootcamp, la Chefi la cuțite sezonul 13.

