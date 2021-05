Chefi la cuțite, 2 mai 2021. Prima degustare din bootcamp i-a adus lui Cătălin Scărlătescu o confruntare uriașă

De data aceasta, 15 concurenți din cei 75 care au fost aleși după selecția din bootcamp au primit misiunea de-a găti sandvișuri, pentru a demonstra că merită să meargă mai departe în competiție.

Prima degustare a fost cu surprize pentru Cătălin Scărlătescu, în bootcampul din sezonul 9 „Chefi la cuțite”

„Cele treizeci de minute o să arate practic dacă gândește rapid, dacă gândește frumos, daacă are gust, dacă are idei, dacă are harul de-a improviza”, a explicat Florin Dumitrescu.

„Nu e chiar așa de simplu. Eu am câștigat probe și amulete cu sandvișurI”, a explicat Sorin Bontea.

„Este atât de versatil, între două bucăți de pâine poți pune o întreagi istorie, o întreagă poezie”, a fost de părere Cătălin Scărlătescu.

Haosul s-a dezlănțuit în bucătăria emisiunii „Chefi la cuțite” și concurenții au părut că nu se pot organiza prea bine.

„Orice fel de mâncare se poate comprima într-un sandviș, chiar și o ciorbă. O să avem astăzi cele mai gustoase și inovative sandvișuri”, au fost de părere cei trei chefi, care s-au gândit foarte bine atunci când au ales să impună această temă de gătit, pentru prima probă din bootcampul din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Se pare că mulți concurenți au preferat să gătească rețete de sandvișuri pe bază de carne, în timp ce alții au mizat pe avocado și pe un „aspect comercial”.

La finalul celor treizeci de minute alocate gătitului, cei 15 din prima serie din bootcampul sezonului 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” au sperat că mâncarea pregătită de ei va impresiona pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Apoi, cuțitele au fost lăsate pe masă și cei trei jurați și-au făcut apariția în bucătărie, pentru a degusta sandvișurile pregătite. „Cu de toate ca șaorma”, avocado toast și multe alte combinații surprinzătoare.

„Dacă nu mai era avocado în România mai știați să faceți sandvișuri?!”, a fost reacția de milioane a lui Florin Dumitrescu, atunci când a văzut farfuriile concurenților.

La un moment dat, Cătălin Scărlătescu a avut parte de o confruntare de zile mari! Acesta l-a reîntâlnit pe Pavel Gherghe, concurentul care i-a refuzat cuțitul de aur, în dorința de-a ajunge în echipa lui Sorin Bontea. A fost un gest pe care nimeni nu l-a mai făcut vreodată, în istoria emisiunii „Chefi la cuțite”.

Ce observații au făcut Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu pe seama preparatului său și ce răspuns a avut acum concurentul?

Urmărește clipul video de mai sus din ediția 28 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” ca să descoperi totul!

Despre sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu se vor întrece în numeroase bătălii culinare. Fiecare va recurge la diferite strategii pentru a ajunge cu un pas mai aproape de victorie, într-un show ce va ține publicul cu sufletul la gură. Concurenți de toate vârstele și din toate colțurile lumii, cu povești de viață suprinzătoare, vor încerca să demonstreze că merită să ajungă cât mai departe, în sezonul 9 al îndrăgitului show culinar „Chefi la cuțite”, de la Antena 1. La finalul fiecărei ediții te așteptăm pe www.a1.ro ca să descoperi detalii din culise, într-un nou episod „[email protected]țite”!

Dacă vrei extra porție de distracție nu rata azi un nou episod​ din „[email protected]țite”, pe www.a1.ro!

Emisiunea „Chefi la cuțite” sezonul 9 este difuzată duminica de la ora 20:00, dar și luni și marți, de la ora 20:30, la Antena 1.