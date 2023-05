Chefi la cuțite, 2 mai 2023. Chef Sorin Bontea, confesiune dureroasă despre trecutul său. Ce i-a zis Ioanei Clemansa Sandu-Alexe

Ioana Clemansa Sandu-Alexe are 48 de ani, vine din Pitești și este operator de call center. Concurenta a pășit în bucătăria show-ului culinar mai hotărâtă ca niciodată să își vadă copiii mândri de ea.

„Am fost înscrisă de băiatul meu. Nimic nu e întâmplător în viața asta, și poate asta e o ocazia ca viața mea să se schimbe. (...) Aveam 30 de ani când am plecat în Italia. Băiatul cel mare, Alex, avea aproape 7 ani și cel mic 2 ani și 10 luni.”, a mărturisit aceasta.

Pentru că și-a dorit să-i impresioneze pe jurați cu talentul său în arta culinară, concurenta s-a decis să le facă un preparat care să le încânte papilele gustative. Aceasta a venit în fața chefilor cu o rețetă de panzerotti.

Chef Sorin Bontea a făcut confesiuni dureroase despre trecutul lui, după dezvăluirile Ioanei Clemansa Sandu-Alexe din ediția 17 a sezonului 11 Chefi la cuțite de pe 2 mai 2023

Ioana Clemansa Sandu-Alexe a pășit cu emoții în platoul show-ului culinar, însă foarte încrezătoare în farfuriile sale. Înainte de a afla verdictul juraților, concurenta a vorbit cu lacrimi în ochi despre viața ei.

„În 2005 am rămas fără serviciu. Am decis că trebuie să fac ceva, aveam 2 copii deja. Am luat taurul de coarne și am plecat afară. M-am gândit că o să fie pentru câteva luni și, într-un final, s-au făcut 14 ani dus-întors. Așa mi-am petrecut viața. Dacă ar fi să o iau de la început, nu aș mai face asta. Când ești tânăr vezi lucrurile diferit.

Am pierdut ce a fost mai frumos. Copilăria lor și să fiu mamă. Este foarte greu ca mamă să îți lași copiii.”, a mărturisit Ioana Clemansa Sandu-Alexe.

Povestea de viață a concurentei l-a făcut pe chef Sorin Bontea să facă dezvăluiri dureroase despre trecutul său. Juratul Chefi la cuțite a spus că nici el nu și-a văzut cei doi copii crescând pentru că era plecat cu munca.

„Nici eu nu i-am văzut, serios. Veneam o dată acasă la 7-8 luni. Am trecut și eu prin genul ăsta de plecat de acasă”, a spus chef Sorin Bontea.

