Chefi la cuțite, 1 mai 2023. Richard Abou Zaki este românul cu o stea Michelin care i-a impresionat pe chefi. Ce le-a gătit

Richard Abou Zaki are 26 de ani, vine din Italia și este chef de profesie. Deși locuiește în străinătate de la vârsta de 5 ani, acesta s-a născut la Piatra Neamț.

De asemenea, pasiunea lui pentru bucătăriei a început din copilărie. El obișnuia să stea acasă și să gătească în timp ce mama lui era la muncă. Acesta a dezvăluit că cel mai mare vis al lui de când era mic a fost să devină bucătar.

Nici bine nu a pășit în platoul emisiunii că Richard Abou Zaki a impresionat pe toată lumea cu abilitățile lui de chef, dar și cu dezvăluirile spectaculoasă. Acesta a povestit că a obținut o stea Michelin.

„Eu m-am născut la Piatra Neamț, am 26 de ani și vin din Italia. Am început să gătesc de când aveam 8 ani, mama mea muncea la fabrică și eu am rămas acasă. Am crescut cu pasiunea asta de când eram mic. Visul meu era să fiu bucătar.

Mama mea e română, iar tatăl meu e de origine libanez. Ei s-au cunoscut în Cipru, când mama mea era o balerină profesionistă, apoi m-am născut eu. Ei s-au despărțit când aveam 6 luni, iar tatăl meu a plecat în America. Eu am rămas cu mama mea. Cu tata am ținut legătura, vorbeam de 2-3 ori pe an. (...) Eu mi-am dedicat toată viața bucătăriei. Cred că a fost destinul meu să mă fac bucătar.”, a mărturisit el.

Cum au reacționat jurații când au văzut preparatul lui Richard Abou Zaki în ediția 16 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 1 mai 2023

Pentru a-i impresiona pe chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, Richard Abou Zaki s-a gândit la un preparat deosebit: Varză în roșu cu sos de anghila afumată și Coccobello la mare.

Jurații show-ului culinar au avut o surpriză când au ridicat cloșul și au văzut preparatul. De asemenea, gustul neașteptat al mâncării i-a cucerit încă din prima clipă pe chefi.

„Am restaurantul meu în Italia cu o stea Michelin, am obținut-o în 9 luni. Am plecat în Italia când aveam 5 ani cu mama, iar de atunci a început tot parcursul meu.”, le-a spus tânărul despre performanța lui.

„Ești primul român pe care eu îl știu! Bravo! Mamă, ce tare!”, a mai declarat chef Sorin Bontea.

„Felicitări!”, i-a zis chef Florin Dumitrescu.

„Eu am 4 restaurante. Mi-am dat viața pentru bucătărie și niciodată nu m-am gândit să renunț la ea”, a mai adăugat Richard Abou Zaki.

