Chefi la cuțite, 26 aprilie 2023. Iza Florina Porumbu i-a uimit pe jurați cu dezvăluirile sale despre cariera de actriță. Ce a zis

În ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul am putut s-o cunoaștem pe Iza Florina Porumbu, o tânără în vârstă de 27 de ani din Brașov, care în prezent este artist manager al unei trupe de teatru. Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, aceasta a decis să pregătească o rețetă de gulaș picant de porc.

Iza Florina Porumbu i-a surprins pe jurați cu dezvăluirile sale, în ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1

Am aflat că, pe lângă gătit, Iza Florina Porumbu are și o imensă pasiune pentru teatru.

„La 12 ani m-am dus la un curs de teatru și n-au mai scăpat de mine. Mă ducea, și dacă eram invitată, și dacă nu eram, eu tot mergeam la orice spectacol”, a spus concurenta, în timp ce gătea.

Citește și: Chefi la cuțite, 26 aprilie 2023. Cine a câștigat bomba la jocul de amuletă. Adriana Trandafir a dat verdictul

Când preparatul a fost gata, farfuriile au fost trimise la degustare. Surpriza a fost mare atunci când chefii au ridicat cloșurile, în ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1. Primul lor gând a fost acela că au de-a face cu o mâncare de cartofi cu cartofi. Au gustat și, după ce au analizat mai atent ingredientele, au stabilit că este un gulaș picant.

Ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Iza Florina Porumbu.

„În 2018 am revenit în țară, din Londra. Acolo am studiat teatru. Am aplicat la 5 facultăți, am intrat la toate. Am făcut London Metropolitan University. După facultate am prins un contract ca actriță, am lucrat la Warwick Castle, la The Dungeon. Lucram în castel și făceam roluri horror, am făcut asta 8 luni, aveam numai machiaje cu efecte speciale, aveam numai sânge, numai tăieturi, numai răni, numai haine rupte. Erau efecte speciale foarte interesante de sunet, de lumini. Se mișca scaunul, era o experiență senzorială din toate punctele de vedere”, a povestit concurenta, în ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

Citește și: Chefi la cuțite, 26 aprilie 2023. Moș Crăciun și spiridușii săi au adus cadouri pentru chefi. Ce au dezvăluit despre satul lor

Încă de la vârsta de 19 ani, Iza Florina Porumbu a fost nevoită să gătească pentru ea și așa a ajuns să se bucure de mese alături de prieteni, încercând mereu să ofere celor apropiați preparate gustoase.

Pentru rețeta de gulaș picant, concurenta a primit două cuțite și șansa de-a merge mai departe, în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Noua dinamică din ringul culinar aduce astfel încă o miză cu greutate în show-ul Chefi la cuțite: toate amuletele care sunt câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, pot reveni unuia dintre cei trei Chefi, în urma bătăliei finale.

Urmărește sezonul 11 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.