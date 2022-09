Chefi la cuțite, 20 septembrie 2022. Damien i-a uimit pe jurați cu povestea lui de viață. Ce meserie are și prin ce a trecut

Concurentul a surprins la audiții încă din primele momente, atunci când a dezvăluit faptul că are șapte nume. Apoi, jurații Chefi la cuțite au rămas fără cuvinte atunci când au aflat ce trecut desprins parcă din filme are. Damien a făcut dezvăluiri surprinzătoare în cea de-a noua ediție Chefi la cuțite, sezonul 10.

Damien i-a uimit pe jurați cu dezvăluirile pe care le-a făcut despre viața sa la Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, Damien a ales să pregătească o super rețetă de pui cu ananas și lapte de cocos. S-a născut în Calcutta (India), dar a crescut în Suedia.

„Aveam 700 de grame atunci când cineva m-a găsit pe o stradă din Calcutta și m-a dus la spital. Am stat două luni acolo și o lună la un orfelinat. Abia atunci am ajuns să am două kilograme și jumătate. Eram orfan, am fost crescut de o familie adoptivă, am o soră mai mare, și ea adoptată. Părinții mei nu aveau voie să vină în India din cauza conflictului dintre India și Pakistan, băieții nu aveau voie să fie adoptați, așa că m-au îmbrăcat în fetiță și m-au trimis așa în Suedia. Am crescut în Suedia, au făcut multe pentru mine, însă nu am fost un copil ușor de crescut. Am făcut multe prostii. Am fost cam huligan, am început să lipsesc de la școală, am început să vând droguri ca să câștig bani pentru mine. Am învățat să mă descurc singur, să fac banii mei. Nu îmi păsa că o să fiu prins. Nu am fost prins niciodată la locul faptei. Azi nu mai am prieteni, mulți au murit și nu din cauza naturale. Am văzut multe la viața mea, de la o vârstă fragedă. Mi-am anulat atunci emoțiile, nu îmi dădeam voie să simt, să mă las cuprins de emoții. Azi sunt diferit, mă las cuprins de emoții”, a povestit concurentul.

După moartea mamei s-a decis în familie ca tânărul să fie trimis în alt oraș, pentru a pune capăt ilegalităților pe care le făcea. A fost trimis la școală și a avut numeroase interdicții din partea oamenilor legii. În prezent, acesta locuiește în România și spune că încearcă să găsească aici o viață normală, liniștită, departe de riscuri, grija pentru bani și rasism.

„Fac tot ce pot pentru a avea o viață normală”, a zis acesta, în timp ce își pregătea rețeta de pui cu ananas și lapte de cocos.

Când preparatul a fost gata, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat mâncarea cu multă atenție și apoi au stat de vorbă cu bărbatul.

„Aveam 6 ani când am fugit de acasă. La 12 ani am început să vând droguri, la 13 ani am început să consum, apoi am început să fac tot felul de ilegalități, până la răpire. Ce vedeți despre Suedia nu este ceea ce vedeți voi, sunt sute de atacuri armate, oameni mor zilnic împușcați. România e cea mai sigură țară în care am trăit până acum. Aveam 29-30 de ani, eram acasă și mi-am pus pistolul la tâmplă. Am vrut să mă sinucid, dar am supraviețuit. În noaptea aia am renunțat la tot, mi-am dat seama că e cineva care mă veghează Sus. Am murit de 4 ori în viață, am fost înjunghiat, am murit în ambulanță și m-am trezit la spital. Apoi am deschis un centru de copii, ca să îi ajut să scape de droguri, violență și găști periculoase (…). În prezent sunt bodyguard. Am fost condamnat la închisoare, dar am scăpat, sunt deștept. În prezent lucrez în mod cinstit, nu mai fac bani ușori”, a povestit acesta, spre marea surpriză a chefilor.

Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu l-au urmărit fascinați și au dorit să afle parcă tot mai multe detalii despre Damien.

„Și totuși, el și-a păstrrat bunătatea”, a fost concluzia finală în privința concurentului cu viață de film.

La final, verdictul a adus un real motiv de bucurie! Cu două cuțite, concurentul a primit șansa de-a merge mai departe, în următoarea etapă de la Chefi la cuțite sezonul 10.

