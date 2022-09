Chefi la cuțite, 20 septembrie 2022. Gabriel Ovidiu Mînjescu a făcut dezvăluiri cu lacrimi în ochi. Prin ce a trecut

Plin de emoții, Gabriel Ovidiu Mînjescu a ales să pregătească pentru cei trei jurați o rețetă inedita de ton, cu care a sperat să impresioneze. În timp ce gătea, concurentul a făcut dezvăluiri emoționante despre trecutul său.

Gabriel Ovidiu Mînjescu i-a surprins pe jurații Chefi la cuțite cu preparatul său, dar și cu povestea lui de viață

În timp ce pregătea o rețetă de tataki de ton cu piure de cartofi dulci, sparanghel și ciuperci, concurentul a fost extrem de emoționat. Cu lacrimi în ochi, el a povestit că provine dintr-o familie săracă, lucru ce l-a determinat să renunțe la școală și să se apuce de muncă la o vârstă fragedă.

„La 18 ani am plecat în Italia, ca să fac și eu un ban. Nu am fost la școală pentru că nu aveam haine, nu aveam pachețel. Am plecat la muncă în Italia, patronul m-a lăsat într-o rulotă singur la munte, fără apă sau curent. Mi-a fost foarte greu. Aveam 2 genți după mine și 10 euro în buzunar. După două săptămâni mi-am găsit de muncă. Am învățat în șase luni ce n-am învățat în școală. De la să nun știi să zici bună ziua să ajungi sous chef. Pentru mine bucătăria a fost un rost în viață”, a dezvăluit concurentul, cu lacrimi în ochi.

Banda a mers, cloșurile s-au ridicat și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au analizat atent preparatul din farfurie. Au făcut observații, apoi au dorit să stea de vorbă cu cel care a gătit. În platou și-a făcut apariția Gabriel, care a făcut dezvăluiri surprinzătoare.

„Din România sunt plecat de la 18 ani, am plecat în Italia. M-au lăsat la o rulotă și am stat acolo, m-au păcălit. Am stat acolo fără curent, fără apă, două zile. Aveam bagaje și 10 euro în buzunar. Am plecat, am urcat într-o mașină cu patru băieți și am plecat. Am găsit două femei pe stradă care vorbeau românește și m-au ajutat. M-am angajat la hrănit 3 găini, la un italian. Am început să învăț despre agricultură, m-a învățat să conduc, am luat carnetul. Am învățat foarte mult. Eram toată ziua la muncă, a zis că își dorea să aibă un fiu ca mine. A murit, din cauza unei zi călduroase. Am venit acasă și am plecat în Germania la porci. Nu mi-a plăcut, am venit în țară și am plecat în Italia, la vândut de tablouri, la curățenie, la licitații”, a dezvăluit concuretul, spre deliciul chefilor.

De asemenea, Gabriel a povestit cum a strâns bani, cum și-a deschis trei restaurante și cum a dat greș, fiind nevoit să se ridice din nou din datorii.

„Am ajuns în Germania la bucătărie. Soția are două universități și lucrează în curățenie. Viața te duce pe alte părți. Totul a început de la o țeapă. Dacă nu eram pe autostrada aia cu 10 euro în buzunar, azi poate nu eram aici”, a zis concurentul, în ediția 9 din sezonul 10 Chefi la cuțite.

„Acum sunt un fel de sous chef”, a mai completat el, extrem de emoționat.

La final, verdictul i-a adus o surpriză uriașă. Cu două cuțite, acesta a primit șansa de-a merge mai departe în competiție.

