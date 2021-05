Chefi la cuțite 2021. Cine a intrat în echipele lui Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu

În ediția 29 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, cei trei jurați au extras câte un băț din mâna Ginei Pistol și au descoperit că este vorba despre niște tacâmuri care sunt desenate, ca simboluri, pe tunici. Sorin Bontea a primit verde (furculița), Florin Dumitrescu a primit albastru (cuțit) și Cătălin Scărlătescu a primit mov (lingura).

Cei 45 de concurenți rămași în bootcamp s-au împărțit în serii de câte 15 persoane și au primit sarcina de-a pregăti rețete pe bază de cartofi.

Ce concurenți au intrat în echipele conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”

La finalul primei ture de gătit, după 60 de minute, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat farfuriile și chiar au anunțat cine sunt concurenții care primesc o tunică ce le asigură un loc într-una dintre cele trei echipe din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

„Dragii mei, v-am mai spus cum facem noi echipele. Facem gașcă, asta e filosofia noastră”, a anunțat Sorin Bontea.

„O gașcă are însă nevoie de tot felul de oameni, ăla mai leneș, ăla mai inteligent, ăla mai muncitor…Ceea ce știu este că vreau să câștig, să am statuia mea în sezonul 10. Am cele mai multe amulete și sunt cele mai periculoase. Iar pe una dintre ele pot să o folosesc chiar acum. O să iau o tunică dintr-un alt coș. Amuleta este aici”, a completat Florin Dumitrescu.

Acesta a fost momentul în care Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au devenit brusc mai atenți și mai grijulii față de colegul lor, presimțind pericolul ce urmează.

„Ai puterea ca în bootcamp să trimiți ce concurent vrei tu într-una dintre echipele celorlalți doi chefi. Întrebarea mea este cine vrea să facă parte din echipa lui Bontea sau din cea a lui Scărlătescu?”, a fost vestea complet neașteptată dată de juratul „Chefi la cuțite”.

Juratul a luat o tunică de la Sorin Bontea și a anunțat că primul concurent din echipa verde a furculițelor este Francisco Garcia! De-a dreptul extaziat că a ajuns în echipe, concurentul a făcut show de zile mari în bucătăria „Chefi la cuțite”.

Apoi, Gabriela Porumbel a intrat în echipa lui Florin Dumitrescu, urmată fiind apoi de Antone Ciprian, o decizie care i-a surprins din plin pe rivalii săi.

Cătălin Scărlătescu a stat și s-a gândit destul de intens și a ajuns la concluzia că trebuie să o ia în echipa sa mov, cea a lingurilor, pe Valentina Ioniță.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat farfuriile pregătite de concurenții din seria a doua din această etapă de bootcamp și au decis ce concurenți merg mai departe, primind un loc în echipe.

Surpriza a fost mare atunci când Sorin Bontea a anunțat că are de dat o singură tunică! Aceasta a mers, în mod surprinzător, la Cristina Mălai.

Florin Dumitrescu a ales să nu ofere vreo tunică în această serie de 15 concurenți din bootcamp.

Cătălin Scărlătescu, în schimb, l-a luat în echipa mov pe Vincenzo Aiello, care a fost urmat de Florin Revesz!

Iată că și ultimii 15 concurenți din cei 45 ajunși în etapa a doua de bootcamp au trecut prin proba de gătit rețete cât mai gustoase pe bază de cartofi. Plini de speranță, aceștia au așteptat cu sufletul la gură să afle dacă sunt printre norocoșii care au primit o tunică de la Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Prima care a primit o tunică mov din această serie a fost Nicoleta Pop, concurenta care a fost atât de fericită de reușita sa încât l-a îmbrățișat pe Cătălin Scărlătescu. Sorin Bontea, lider al echipei verzi a furculițelor, l-a luat pe Rikito Watanabe.

În timp ce Florin Dumitrescu a oferit o tunică lui Cătălin Amarandei, următoarea tunică de culoare mov a mers la Andra Mihail, iar Sorin Bontea a luat-o în echipa sa verde pe Cristina Elena Matei. O altă tunică albastră a mers la Theo Costache.

După ce au împărțit o parte din tunici, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au chemat în bucătărie concurenții care au fost, între timp, lăsați în așteptare. Ca să își completeze echipele, cei trei jurați au fost puși în situația de-a alege cui oferă o tunică.

Sorin Bontea l-a ales pe Matias Alexandro. Acestuia nu i-a venit să creadă că a primit șansa de-a merge mai departe, în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Florin Dumitrescu a mai chemat în echipa sa albastră pe Radu Micu, în timp ce Cătălin Scărlătescu a pus ochii pe Luca Pintea.

Adrian Savin a fost pus pe banca de rezerve, în timp ce Dorin Voiasciuc a fost chemat în echipa verde a furculițelor.

O tunică albastră a fost oferită de Florin Dumitrescu lui David Ioniță (Keed), iar Narcisa Birjaru a ajuns la Cătălin Scărlătescu.

Un motiv de fericire a avut și Victorina Matveev, care a ajuns în echipa lui Sorin Bontea, iar Mirela Negoiță a mers la Florin Dumitrescu.

Ce concurenți au ales chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu pentru echipele din sezonul 9 ”Chefi la cuțite”

După două probe grele de bootcamp, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu și-au ales, în sfărșit, echipele pentru sezonul 9 Chefi la cuțite.

În acest sezon, fiecare chef are câte 8 concurenți în echipă. În timp ce chef Sorin Bontea are tunicile de culoare verde, cu simbolul furculiței, chef Florin Dumitrescu are tunici de culoare albastră, cu simbolul cuțitului, și chef Cătălin Scărlătescu are tunici cu simbolul unei ”linguri de aur”.

Cine sunt concurenții din echipa verde a furculițelor, condusă de Sorin Bontea în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”

Alexandro Matias

Cristina Elena Matei

Paul Sorin Vasile (cuțit de aur)

Francisco Garcia

Cristina Mălai

Victorina Matveev

Rikito Watanabe (Riki)

Dorin Voiasciuc

Cine sunt concurenții din echipa mov a lingurilor, condusă de Cătălin Scărlătescu în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”

Narcisa Birjaru

Alexandru Bădițoaia (cuțit de aur)

Vincenzo Aiello (Enzo)

Valentina Ioniță

Andra Mihail

Luca Pintea

Nicoleta Pop

Florin Revesz

Cine sunt concurenții din echipa albastră a cuțitelor, condusă de Florin Dumitrescu în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”

Cătălin Amarandei

Ciprian Antone

Florin Ștefan Borleanu (cuțit de aur)

David Ioniță (Keed)

Radu Micu

Mirela Negoiță

Gabriela Porumbel

Theo Costache

