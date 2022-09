Chefi la cuțite, 21 septembrie 2022. Aljab Wobi Hatem i-a surprins pe jurați cu ținuta sa. Ce cadouri le-a adus din Yemen

În ediția 10 din sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite am putut să îl cunoaștem pe Aljab Wobi Hatem, un tânăr din Yemen în vârstă de 24 de ani care studiază medicina dentară la Galați. Concurentul a ales să își facă apariția în fața chefilor într-o ținută surprinzătoare. Aceștia au fost fascinați de dezvăluirile pe care le-a făcut studentul.

Aljab Wobi Hatem din Yemen i-a surprins pe jurații Chefi la cuțite, sezonul 10. Cum a apărut și ce a dezvăluit

Tânărul este student la medicină dentară la Galați și spune că se simte foarte bine la noi în țară. Încă din primele secunde de audiții, Irina Fodor a observat faptul că acesta a ales să își facă apariția într-o ținută cu totul și cu totul neobișnuită. A dorit să afle detalii și astfel a ieșit la iveală faptul că Hatem a ales să îmbrace un costum tradițional din Yemen, ce presupune inclusiv purtarea unui cuțit în zona brâului. Potrivit tânărului, acesta revine celui mai mare din familie. Cu cât o persoană este mai în vârstă, mai matură sau mai apreciată, cu atât cuțitul este mai scump.

„La noi, dacă l-am cumpărat azi cu 100 de lei, peste 10 ani îl vând cu 1000 de lei. Adică își ia valoarea cu timpul”, a explicat concurentul de la Chefi la cuțite sezonul 10.

Ulterior, acesta a explicat și din ce piese vestimentare este format costumul tradițional din Yemen.

„Am 24 de ani, sunt aici de 4 ani. Când am venit aici mi-a plăcut atât de tare încât n-am mai vrut să plec. Sunt stundent în Galați la medicină dentară. Am ajuns la Chefi la cuțite după ce m-am apucat de gătit. Ne săturam de fast food și am zis să gătesc cu prietenii. A zis mama că îmi trimite rețete și niște condimente și am făcut. Prietenii s-au mirat de cât e de bun. Unul mi-a zis să mă bag la Chefi la cuțite. La noi în Yemen nu există fast fooduri, ce mănânci la mama acasă mănânci și la restaurant, toate. Doar că mănânci în loc diferit”, a dezvăluit concurentul.

Ca să îi impresioneze pe cei trei bucătari, Hatem a ales să pregătească o rețetă de Dagah, formată din carne tocată de vită, salată, smântână și brânză prospătă, roșii, ardei, ceapă, usturoi, chimion și altele.

Apoi, după ce au făcut degustarea, chefii au dorit să afle mai multe detalii despre concurentul din Yemen.

„Este război etern, lipsa de educație. Situatia din Yemen e groaznică din cauza educației oamenilor. Eu am avut noroc că tata e general de armată și suntem din familie educată, de asta m-au ținut în facultate. Războiul ține de vreo 10 ani, e între noi, intern. A fost o experiență groaznică, nici nu știam cine e dușman și cine nu. Dacă a ieșit un frate până la magazin să ia mâncare stăteam cu grija lui, dacă întârzia ne gândeam la ce era mai rău (…). Acum două săptămâni, unui coleg de școală din Yemen i-a căzut racheta peste casă și au murit toți. Nu am cuvinte să explic cât e de groaznic”, a dezvăluit Hatem.

De asemenea, pentru cei trei chefi, concurentul de la Chefi la cuțite a venit cu niște cadouri speciale, tot din Yemen.

„Eu îl vreau pe ăla în pătrățele”, a zis Sorin Bontea imediat.

Hatem i-a ajutat să se „echipeze” și, la final, cei trei bucătari au făcut poze și s-au amuzat din plin de modul în care arată.

La final, concurentul a primit un singur cuțit, de la Florin Dumitrescu.

