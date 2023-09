Chefi la cuțite, 24 septembrie 2023. Jurații l-au fiert la foc mic pe Bogdan Ionuț Gurguță. Jurizarea însă a fost o surpriză mare

Emoțiile și tensiunea au fost la cote maxime în cadrul competiției "Chefi la Cuțite" atunci când Bogdan, un bucătar pasionat din Iași în vârstă de 34 de ani, și-a prezentat preparatul în fața juraților.

Cu un trecut profesional care a inclus șapte sezoane de muncă în Corsica, Franța, Bogdan Ionuț Gurguță a lăsat să se întrevadă o poveste despre dedicare și pasiune în bucătăria de l Chefi la cuțite.

Bogdan a împărtășit că și-a început cariera în bucătărie ca pizzer, dar a evoluat rapid spre poziția de bucătar cu ajutorul unui mentor bucătar alături de care și-a dezvoltat abilitățile în Italia. Acesta i-a inspirat rețeta pe care a prezentat-o în cadrul competiției Chefi la Cuțite, și anume un preparat care a stârnit atenția și interesul juraților. Însă i-a impresionat atât de mult pe jurați, că aceștia au decis să se joace cu el.

“Mă numesc Bogdan, sunt din Iași, am 34 de ani și sunt bucătar. Am lucrat șapte sezoane în Corsica, Franța, dar am început ca pizzer. Am terminat ca bucătar undeva la doi ani după care m-am întors în România pentru că a născut soția și a fost nevoie să mă retrag acasă. Acum lucrez cu un chef bucătar care a lucrat foarte mult timp în Italia. De la el am rețeta asta și am zis să încerc și eu”, spune Bogdan.

Jurizarea lui Bogdan Ionuț Gurguță a luat o întorsătură complet neașteptată la Chefi la cuțite, în ediția 14 din 24 septembrie 2023

Jurații nu s-au sfiit să îl pună sub presiune pe Bogdan, punându-i întrebări despre alegerea sa de a rămâne în bucătărie în loc să continue să lucreze în domeniul pizzeriei. Chef Sorin Botea a exprimat suspiciunea sa inițială, dar a recunoscut și potențialul concurentului, însă abia la final, când tensiunea a atins cote alarmante pentru concurent.

Interacțiunea dintre jurați și Bogdan a adus o surpriză neașteptată pentru concurent, deoarece, chiar dacă au avut un ton critic, jurații au apreciat cu adevărat calitățile sale culinare.

Chef Florin Dumitrescu a subliniat că, în ciuda jocului mental la care au supus concurentul, acesta a reușit să impresioneze prin gustul preparatului său.

Jurații au recunoscut că Bogdan ar fi meritat cuțitul de aur dacă nu ar fi fost deja atribuit altor concurenți în competiție.

“Ai toate motivele să ai emoții! Crede-mă!” îi spune chef Florin Dumitrescu.

"Asta te gândești să faci toată viața în bucătărie?, îl întreabă chef Sorin Bontea privindu-l cu multă suspiciune în aparență, pentru că în esență chefii au fost impresionați de preparatul său. L-au ars însă la foc mic pentru că au văzut potențialul!

“Da, îmi place foarte mult! Sper să reușesc pe viitor! Poate asta o să fie o rampă de lansare pentru mine dacă am niște cuțite acolo, dacă nu, eu mă mulțumesc! Este o experiență unică și mă bucur că v-am cunoscut!”, spune Bogdan.

“Dar de ce în bucătărie și nu rămâi la pizz? Poate acolo Cchiar te descurci”, spune chef Florin Dumitrescu cu duritate însă și el a fost impresionat de preparatul concurentului, dar a intrat în joc.

“Tu realizezi unde ai venit? Tu realizezi ce fel de probe sunt aici?”, întreabă chef Cătălin Scărlătescu.

“Realizez! Știu că în bucătărie este foarte mult stres, la dumneavoastră este stres la dublu”, spune concurentul.

“Ai fi luat cuțitul de aur, dacă cuțitele de aur nu ar fi fost date, pe baza gustului”, felicitări, ne-am jucat cu tine, dar îți spun sincer, lasă emoțiile deoparte pentru că talent ai, gust ai, trebuie să ai un pic mai multă încredere în tine”, îi spune chef Florin Dumitrescu.

“Ne place din când în când să ne mai jucăm așa cu psihicul concurentului. Foarte bine a gătit!”, spune chef Sorin Bontea.

“Ne-am jucat puțin cu mintea lui să vedem cât ține la presiune, pentru că e un om clar pe care o să ne batem pentru echipe”, a mai spus chef Florin Dumitrescu.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.

