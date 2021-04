Chefi la cuțite, 25 aprilie 2021. Andrei Ungureanu, „omul cu Tourette”, a făcut show savuros! Jurații au râs cu lacrimi

Andrei Ungureanu are un cont de TikTok unde aproximativ trei sute de mii de români îi urmăresc clipurile video cu mult interes. Practic, tânărul se filmează în viața de zi cu zi și arată, cu o sinceritate ieșită din comun, ce înseamnă să suferi de sindromul Tourette.

Pentru el, chiar și cele mai banale activități se pot transforma într-o adevărată provocare. Totuși, Andrei Ungureanu, tânărul care a făcut senzație la emisiunea „iUmor”, a găsit puterea să își transforme defectul într-o super putere!

„Mie îmi place să fac haz de necaz pe treaba asta fiindcă mă ajută cumva să trec mai ușor peste tulburare, decât să îmi plâng de milă. Doar că dacă am emoții ticurile devin mai puternice”, a dezvăluit tânărul.

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, acesta și-a propus să facă o ciorbă de perișoare. În timp ce a gătit totul, concurentul a dezvăluit faptul că are sindromul Tourette de la vârsta de șase ani, lucru ce se manifestă prin ticuri vocale și musculare, spasme involuntare și ticuri vulgare.

„Am fost judecat fiindcă mulți credeau că fac intenționat. Am detestat școala, nu învățam, numai eu știu prin ce am trecut prin momentele alea, pentru faptul că eram dat deoparte pentru că scoteam sunete. Sunt la fel de normal ca voi, doar că am scăpările astea. În clasa a 9-a m-am lăsat de școală, părinții au fost de acord. M-am apucat să învăț singur programare pe internet, m-am înscris la o instituție privată, am făcut cursuri și am louat diploma în programare”, a mărturisit tânărul care astăzi e un adevărat star pe TikTok.