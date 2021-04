Chefi la cuțite, 25 aprilie 2021. Tania Popa a făcut spectacol cu rețeta aleasă! Cătălin Scărlătescu a analizat totul cu lupa

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” ne-am convins din plin de faptul că pasiunea pentru gătit nu are legătură cu vârsta, meseria pe care o ai sau țara din care vii. Pentru a pregăti o mâncare cu adevărat gustoasă e nevoie să respecți niște reguli de bază din punct de vedere al gătitului, să folosești ingrediente de calitate și proaspete, să dai gust și...un strop de suflet!

De acest lucru ne-am convins încă o dată și în ediția 25, atunci când am avut deosebita plăcere s-o vedem pe celebra actriță Tania Popa, în acțiune, în bucătăria emisiunii „Chefi la cuțite”!

Tania Popa a făcut spectacol în ediția 25 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”

În vârstă de 48 de ani, artista arată într-o formă de zile mari și, discutând cu Gina Pistol, a dezvăluit faptul că, deși pandemia de coronavirus i-a afectat din plin pe actori, aceasta și-a descoperit noi și noi talente ascunse.

„Am realizat că dacă nu s-ar termina pandemia aș deveni cea mai vânată chelneriță de pe planetă, oamenii ar veni în restaurant doar ca să-i servesc. În bucătărie cred că aș putea să fiu ajutor, pentru că la noi în casă cam asta se întâmplă”, a dezvăluit Tania Popa, în stilul său savuros.

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, celebra actriță a ales să pregătească o rețetă spaniolă de pește undițar cu fructe de mare.

Născută în Republica Moldova, Tania Popa a venit în România la vârsta de 17 ani ca să facă studii în actorie. În timp ce și-a pregătit rețeta aleasă, aceasta a povestit cum a ajuns să facă teatru, dar și ce pasiune uriașă are pentru designerul vestimentar, deși părinții o vedeau mai degrabă președinte de colhoz. Însă destinul a avut alte planuri pentru ea și, astăzi, actrița se poate lăuda cu peste 50 de roluri în teatru și peste 30 de roluri în filme!

După ce a terminat de gătit, Tania Popa a așteptat cu sufletul la gură degustarea făcută de cei trei jurați. La un moment dat, Cătălin Scărlătescu a scos chiar lupa pentru a analiza mai atent mâncarea din farfurie!

Apoi, ușile s-au deschis și în platoul emisiunii și-a făcut apariția simpatica Tania Popa, care a explicat chefilor că a ales să pregătească o porție de „caldereta de rape”, un preparat simplu și rapid din Spania.

Cei trei jurați au dorit să afle mai multe detalii despre Tania Popa și despre familia sa. Am aflat că actrița are o fiică în vârstă de 21 de ani și a aniversat 13 ani de căsnicie cu cel de-al treilea soț, mai tânăr cu 11 ani decât ea. Totuși, cei doi par să facă o echipă de milioane, mai ales în bucătărie! Între jurați și actriță s-a născut un dialog de-a dreptul savuros și momentul a fost unul mai mult decât special.

„M-am jurat că nu mă voi căsători niciodată cu un basarabean, dar al treilea soț e de acolo. Ne-am căsătorit fix după o săptămână după ce ne-am cunoscut. M-a întrebat ce fac luni, dacă am program, și mi-a zis că ne vedem la starea civilă. Am acceptat fără să mă gândesc o secundă. Fiecare locuia la el acasă, nu a știut nimeni că ne-am căsătorit. La două luni după ce ne-am căsătorit am rămas însărcinată și atunci i-am anunțat pe ai noștri”, a povestit actrița, spre marea surprindere a tuturor.

La final, Tania Popa a primit cuțitul de argint, oferit invitaților speciali din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”!

Urmărește clipul video de mai sus din ediția 25 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” ca să savurezi momentul!

Despre sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu se vor întrece în numeroase bătălii culinare. Fiecare va recurge la diferite strategii pentru a ajunge cu un pas mai aproape de victorie, într-un show ce va ține publicul cu sufletul la gură. Concurenți de toate vârstele și din toate colțurile lumii, cu povești de viață suprinzătoare, vor încerca să demonstreze că merită să ajungă cât mai departe, în sezonul 9 al îndrăgitului show culinar „Chefi la cuțite”, de la Antena 1. La finalul fiecărei ediții te așteptăm pe www.a1.ro ca să descoperi detalii din culise, într-un nou episod „[email protected]țite”!

Dacă vrei extra porție de distracție nu rata azi un nou episod​ din „[email protected]țite”, pe www.a1.ro!

Emisiunea „Chefi la cuțite” sezonul 9 este difuzată duminica de la ora 20:00, dar și luni și marți, de la ora 20:30, la Antena 1.