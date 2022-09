Chefi la cuțite, 19 septembrie 2022. Nicolas Enache a adus în România un nou stil de viață. Cu ce i-a uimit pe chefi

Tânărul în vârstă de 23 de ani spune despre el că este fitness influencer și că scopul său este acela de-a convinge cât mai mulți oameni să adopte o dietă cât mai sănătoasă și un stil de viață echilibrat. Ca să îi impresioneze pe Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu, Nicolas Enache a ales să pregătească o rețetă de Oreo cheesecake cu zero zahăr. Practic, tânărul a făcut un cheesecake cu blat de biscuiți, fără zahăr.

Nicolas Enache a pregătit un desert fără zahăr în ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite, ca să arate că și dulciurile pot fi sănătoase

În audiții, tânărul a mărturisit pentru Irina Fodor faptul că, în trecut, avea un stil de viață destul de haotic.

„Arăt oamenilor alternative sănătoase la rețetele nesănătoase. Sincer, am venit să îi surprind pe chefi cu un preparat mai inedit: cheesecake fără zahăr. Nici eu nu am mâncat sănătos din prima, și eu mâncam chiar dezastruos, pot spune. Am încercat să îmi schimb stilul de viață, am început ușor, ușor să urmăresc alți youtuberi din străinătate și am încercat să reproduc ce făceau ei, pentru că în România nu exista așa ceva, stilul acesta flexibil de viață și sănătos în același timp. Am scos o carte cu rețete sănătoase, dar nu e numai o carte de rețete. Conține și 4 planuri alimentare, un ghid complet de conceperea unui plan alimentar, ghid de hidratare. Am început să îmi gătesc singur, cântăream tot. Mama îmi spunea că exagerez, dar când a văzut că am rezultate m-a susținut”, a dezvăluit tânărul, în timp ce pregătea rețeta aleasă de el pentru cea de-a opta ediție Chefi la cuțite, de la Antena 1.

Când desertul a fost gata, farfuria a fost trimisă la degustare. Cloșurile s-au ridicat și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au analizat cu atenție nu doar aspectul, ci și gustul, textura și ingredientele folosite de concurent. Au încercat astfel să își dea seama cine ar fi putut găti, dar nu au reușit. Ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Nicolas Enache, tânărul din București.

Concurentul a prezentat apoi ce face și cu ce se ocupă.

„Schimb ingredientele grase cu alimente mai light. Am o dietă foarte flexibilă, mă bazez 80% dpe alimente sănătoase și restul de 20% pe ce am eu poftă. Acest cheesecake are în jur de 300 de calorii, nu are zahăr, este din cartea mea de rețete”, a mărturisit el, fără pic de emoții, în platoul emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 10.

„E foarte mișto ceea ce faci”, i-a zis Florin Dumitrescu, juratul care a recunoscut că s-a apucat de sală.

După un dialog savuros a venit și verdictul! Pentru rețeta sa de cheesecake fără zahăr, concurentul a primit două cuțite și șansa de-a merge mai departe în sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite.

