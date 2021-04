Chefi la cuțite, 27 aprilie 2021. Cristian Farkas Ulise a stârnit o controversă la masa chefilor! „Sunteți serioși?”

Concurentul în vârstă de 34 de ani și-a făcut curaj să participe în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” pentru a-și testa limitele și pentru a descoperi dacă are tot ceea ce îi trebuie pentru a ajunge în bootcamp.

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, bucătarul în vârstă de 34 de ani a ales să pregătească o inedită rețetă de stridii cu legume mici și sos de unt alb. Emoțiile au fost mari, dar bărbatul a încercat să dea totul pentru ca preparatul să iasă ca la carte.

Cristian Farkas Ulise a așteptat apoi cu sufletul la gură degustarea făcută de cei trei titani de la „Chefi la cuțite”, sezonul 9.

Surpriza a fost mare atunci când cloșurile s-au ridicat și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au descoperit ingredientele din farfurie. Se pare că la masa degustării s-a născut o adevărată controversă în privința sufleului cu stridii.

Apoi, ușile s-au deschis și Cristian Farkas Ulise a dezvăluit juraților mai multe detalii despre viața sa și despre experiența sa culinară.

„Fac catering la domiciliu în Franța. Vin din Bordeaux, născut la Paris și crescut în Bordeaux. Familia, părinții sunt de aici, din România. Sunt bucătar de 13 ani, apoi patru ani am fost de toate: zugrav, electrician. Apoi am decis să fiu pe cont propriu și să fac catering la domiciliu. Vin la oameni, deschid frigiderul și le gătesc. Mi-am făcut practica la liceu și la restaurant cu trei stele Michelin. Am muncit, am făcut catering. Am fost în România de trei ori până acum. Părinții mei au plecat în Franța în 1986. Nu sunt însurat, muncesc câte 12-16 ani. Muncesc și investesc, am două case”, a dezvăluit concurentul care i-a surprins pe jurați cu povestea sa de viață.