Chefi la cuțite, 27 aprilie 2021. Mataz Alzarau e refugiatul sirian cu o viață de film! Prin ce a trecut ca să ajungă în România

Tânărul sirian în vârstă de 33 de ani a venit la îndrăgitul show culinar împreună cu soția și copiii săi, cei mai mari susținători. Am aflat astfel că bărbatul a ajuns în România în 2017, ca refugiat.

De meserie bucătar, concurentul a dezvăluit faptul că a făcut cursuri în Siria și apoi a făcut un master în domeniu. Când a început războiul în Siria, tânărul a părăsit țara, dornic să își facă un trai liniștit în altă parte.

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, acesta a decis să pregătească o rețetă siriană de chiftele în aluat cu sos de iaurt.

„România înseamnă pentru mine țara mea. Dacă mi-au acceptat soția și copiii, România e țara mea”, a dezvăluit tânărul, în timp ce și-a pregătit mâncarea aleasă.

Chefii au fost extrem de surprinși de preparat și au zis că au de-a face cu o porție de colțunași. Aceștia au apreciat sosul pentru combinația surprinzătoare de arome și gusturi.

Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Mataz Alzarau, sirianul care i-a impresionat pe cei trei jurați cu incredibila sa poveste de viață.

Nedorind să moară sau să omoare pe alții, acesta a decis să plece din Siria. A plecat la Beirut, unde și-a așteptat soția și fetița. O săptămână au plecat pe jos, spre Turcia.

„Un litru de apă, puțină pâine, curmale, mere și banana. Atâta mâncam. Drumul era foarte rău, oamenii mureau, bătrâni obosiți și bolnavi, femei gravide sau cu copii, era foame, era frig, era greu. Am lucrat un an în Turcia la o fabrică să fac bani, ca să plec în altă țară. Am lucrat 14 ore pe zi. Am plecat din Turcia în Grecia pe barcă de cauciuc, 5-10 persoane. Am vorbit cu soția că dacă nu murim în răboi, murim pe drum și dacă nu murim pe drum, atunci murim pe mare. Oamenii mor pe apă, sunt copii care mor în apă. Am văzut femei și copii în apă, care au murit. I-am zis soției că daacă mor eu sau copiii să mă ierte, dar trebuie să plecăm. Și dacă murim, atunci să mă ierte și îmi pare rău pentru toate. Am zis să ne ajute Dumnezeu. Am ajuns în Grecia și am mulțumit că am reușit. Nu credeam că am reușit. Nouă luni am stat acolo și apoi am ajuns în România, în 2017. Sunt mulțumit, mai bine zăpada de aici decât bombele”, a mai povestit tânărul, care i-a captivat pe chefii cu drama vieții sale.