Chefi la cuțite, 27 aprilie 2021. Marius Sînzieanu lucrează la penitenciar și i-a emoționat pe jurați cu drama trăită

Concurentul în vârstă de 32 de ani a dezvăluit faptul că are ceva emoții, fiindcă nu a mai apărut vreodată la televizor. Totuși, dornic să impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, polițistul și-a făcut curaj și a decis să dea tot ce are mai bun.

Stând de vorbă cu frumoasa Gina Pistol, bărbatul a dezvăluit ce meserie surprinzătoare are, dar și care este legătura sa cu bucătăria!

Marius Sînzieanu e subofițerul de la penitenciarul din Deva care i-a uimit pe jurați în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”

„La penitenciar aș putea spune că are legătură cu bucătăria, lucrez în blocul alimentar, am o echipă de deținuți care gătesc pentru restul deținuților din penitenciar. Salariul e destul de bun pentru orașul Deva și am zis să încerc, înainte de asta am lucrat opt ani ca barman și nu se câștiga așa de bine. Să lucrez în blocul alimentar e simplu, pentru că sunt pasionat de bucătărie. Îmi place ce fac și îmi daau interesul. Eu nu gătesc efectiv, dau dispoziții, gust mâncarea când e gata, o împart pe secții”, a dezvăluit Marius Sînzieanu, în timp ce și-a pregătit rețeta aleasă.

Am aflat că orice cuțit se trece într-un registru special și se dă pe semnătură și că, în cariera sa, a avut parte și de o revoltă a deținuților, când a trebuit să intervină imediat.

Încurajat de familie și de prieteni, acesta a decis să participe în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” cu o rețetă specială. Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, Marius Sînzieanu a ales să facă trei porții de chili con carne în vinete, în care a strecurat și niște ciocolată!

După ce a terminat de gătit, Marius Sînzieanu a așteptat cu sufletul la gură degustarea făcută de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Apoi, ușile s-au deschis și concurentul și-a făcut apariția în fața juraților, prezentându-se.

Surprinși din plin de meseria lui Marius Sînzieanu, cei trei au dorit să afle mai multe detalii despre activitatea sa de la penitenciarul Deva. Am aflat astfel că meseria sa nu este una deloc ușoară, căci deținuții nu sunt mereu cooperanți și acest lucru duce la apariția unor tensiuni.

„Sunt însurat de trei ani de zile, soția este însărcinată, a avut și două sarcini pierdute. Prima sarcină a pierdut-o, a doua a născut prematur. A murit după trei zile copilul. A făcut o infecție în spital, am cerut elicopter SMURD ca să o transfere la alt spital. A murit după trei zile. Acum soția e însărcinată din nou, a treia oară. La început a fost un șoc, nu înțelegea ce se întâmplă. Dar eu zic că am fost puternici și am trecut peste toate”, a dezvăluit concurentul care a trăit o adevărată dramă.

La final, pentru rețeta sa inedită de chili con carne, concurentul a primit două cuțite și șansa de-a merge în bootcampul din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

