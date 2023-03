Chefi la cuțite, 28 martie 2023. Sandu Cocoșatu’ a făcut dezvăluiri ce au adus lacrimi în ochii chefilor

Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite a început în forță, cu rețete savuroase din toate colțurile lumii, concurenți din țări diferite, povești de viață uluitoare și surprize ce au condimentat din plin show-ul. Un moment cu totul și cu totul special a fost atunci când în emisiune și-a făcut apariția nimeni altul decât Sandu Cocoșatu’.

Sandu Cocoșatu’ a făcut senzație în ediția a doua a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11. Ce a dezvăluit

Un moment savuros a fost atunci când în culisele îndrăgitului show culinar de la Antena 1 și-a făcut apariția celebrul și îndrăgitul Sandu Cocoșatu’, maestrul micilor. Încă din primele minute, acesta a fost cuprins de lacrimi și de emoție, lucru ce a emoționat-o din plin și pe Gina Pistol, care a sărit imediat să îmbrățișeze invitatul despre care mai toți bucureștii au auzit.

„Sunt mândru că am ajuns la vârsta de 73 de ani și am venit aici. Opresc oamenii mașinie și vin la mine. E viață, e fericire!”, a zis el despre marea lui pasiune: gătit

„Nu știu cum să vă spun. Dacă aș spune că bucătăria e viața mea, atunci poate că ar fi prea puțin. Bucătăria e mai mult decât viața mea. De al 22 de ani și până la 73 sunt maim ult de 50 de ani, zi de zi, de dimineața de la 6 și jumătate și până seara chiar și la 12. Viața mea a fost cârciuma, viața mea a fost grătarul și am iubit munca asta. Mereu am căutat să fie mai bine, mai frumos, să fie mai mulțumit. Acestea sunt frumueți ale naturii (nr. micii). Am mici care au plecat de la Cocoșatu la Toronto, Israel, Germania, Cipru. Nu mă deranjează cu nimic că mi se spune Sandu Cocoșatu’, am o bucurie că mă cunosc toți și tot ce realizez fac din suflet. Am avut o problemă de sănătate, o spondilită anchilozantă. Am aflat de acest diagnostic la vârsta de 29 de ani, dar nu eram într-o stare avansată. Alergam, jucam fotbal, nu eram în starea în care sunt acum. Dar zi de zi, fiind toată ziua pe grătar și făcând această treabă, m-am adus de spate. La ora actuală sunt foarte, foarte mulți oameni care vin, au funcții mari și ne calcă pragul. Ies la poartă și ei zic: Să trăiască tăticul! Și când vin farfuriile goale simt în inimă mai mult decât orice pe lume”, a zis Sandu Cocoșatu’, cu lacrimi de emoție în ochi.

Nu mică a fost surpriza chefilor atunci când au descoperit ce se află sub cloșuri.

„Ia uite, tată! Ia! Mamă, sunt fierbinți!”, a zis Sorin Bontea, mâncând cu multă poftă.

„Ăștia după pufoșenie sunt de la Sandu Cocoșatu’. I-a făcut concurentul, dar micii sunt de acolo, carnea e aia de acolo, de la tăticu’. E rețeta de patricieni, dar fără mațe”, a zis Florin Dumitrescu.

Ușile s-au deschis și Sandu Cocoșatu’ și-a făcut apariția, spre marea bucurie a chefilor. Aceștia l-au lăudat din plin pentru impresionanta carieră.

„Mi se zbârlește pielea pe mine. Omulețul ăsta e o legendă. E The One!”, a zis Cătălin Scărlătescu, admirativ.

Cum a început cariera lui Sandu Cocoșatu’ și ce dezvăluiri a făcut el pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu? Află totul urmărind clipul video de mai sus, din ediția a doua a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11. Chiar și chefii au fost cuprinși de lacrimi de emoție!

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Noua dinamică din ringul culinar aduce astfel încă o miză cu greutate în show-ul Chefi la cuțite: toate amuletele care sunt câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, pot reveni unuia dintre cei trei Chefi, în urma bătăliei finale.

Urmărește sezonul 11 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.