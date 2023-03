Chefi la cuțite, 29 martie 2023. Cine a câștigat amuleta. Viorica și Ioniță de la Clejani au făcut show la degustare

De data aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au avut-o drept rivală în bucătărie pe Roxana Blenche. La final, degustarea a fost făcută de Viorica și Ioniță de la Clejani. Aceștia au analizat atent farfuriile și au decis cine a câștigat amuleta puternică pe care a pregătit-o Gina Pistol.

De data aceasta, în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1, Gina Pistol a pregătit o amuletă cu totul și cu totul specială: „Echipele adverse vor trebui să vorbească numai în versuri. Echipa care nu respectă regula primește freeze un minut”.

Totuși, un avantaj atât de puternic vine după o probă pe măsură! Gina Pistol a anunțat că degustarea va fi făcută de Viorica și Ioniță de la Clejani, motiv pentru care a decis ca chefii să pregătească farfurii în care să se regăsească 11 culori.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au avut-o drept rivală pe Roxana Blenche, fostă concurentă. Cronometrul a pornit și toată lumea s-a apucat rapid de treabă, căci tema de gătit nu a fost una deloc ușoară.

Sorin Bontea n-a fost foarte inspirat în alegerea desertului, în timp ce Florin Dumitescu a întâmpinat tot felul de dificultăți la realizarea desertului. Cătălin Scărlătescu, în schimb, a fost extrem de sigur de rețeta lui de chiftele cu ouă. La final, când cronometrul s-a oprit, farfuriile au fost așezate pe bandă și trimise la degustare.

Viorica și Ioniță de la Clejani au fost mai mult decât încântați să vadă deliciile pregătite de chefi, în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11.

„De două luni și ceva țin dietă. Relația mea cu mâncarea, în ultima perioadă, e mai așa și-așa, deoarece am fost suspectă de diabet, am fost la limită. Doctorii mi-au spus să am grijă. Dar astăzi am dezlegare”, a mărturisit cunoscuta artistă despre motivul pentru care ține dietă, de fapt.

„Ador mâncarea! O viață fără mâncare e ca și când ai fi mort. Uite, mă, unde te-am adus. Să mănânci delicatețuri din astea. Nu cum am fost crescuți pe vremea lui Ceaușescu!”, a mai spus cântăreața.

Farfurie după farfurie, cei doi jurați au fost „topiți” de explozia de gusturi și arome din farfurii: „Cred că mă las de dietă!”.

„Asta e mai de la Bragadiru încolo, spre Clejani”, au zis cei doi când au ajuns la chiftelele lui Scărlătescu.

La final, Gina Pistol și Clejanii au anunțat cine a câștigat amuleta. Bonusul din ediția a treia a mers la farfuria cu rață, adică cea pregătită de Roxana Blenche. Iată că așa a apărut și prima amuletă din seif.

„Vă dau cuvântul meu de onoare, fraților. Acolo este artă, măiestrie, preciziție, imaginație, tot ce vrei. E high class, n-ai ce să spui!”, a zis artista despre farfuria care a câștigat amuleta în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11.

Urmărește clipul video din ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, ca să savurezi tot momentul.

