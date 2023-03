Chefi la cuțite, 29 martie 2023. Nina Hariton, prima femeie care a primit trei cuțite de aur! În ce echipă a ales să meargă

În ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite am putut s-o cunoaștem pe Nina Hariton, care lucrează ca agent imobiliar în Parus. Concurenta a primit trei cuțite de aur din partea chefilor.

Nina Hariton a primit trei cuțite de aur în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1.

Copleșită de emoții, femeia în vârstă de 31 de ani a spus că este fericită că a reușit să își îndeplinească visul de-a ajunge în fața chefilor. Știind că Scărlătescu nu este un fan al clătitelor, aceasta a renunțat la ideea de Crepes Suzette și a ales să facă un piept de găină cu piure de broccoli și sote de varză de bruxelles și kumquats.

„Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim”, a mărturisit concurenta în timp ce își pregătea rețeta.

„Eram cu tata la chimioterapie atunci când am primit un telefon din România, nu am răspuns inițial. Era un număr necunoscut, nu răspund la toate numerele. Mi-a lăsat un mesaj vocal și când am ascultat mesajul mi-a zis că e de la Chefi la cuțite. Și am sunat imediat. A venit într-un moment în care îmi era foarte greu. Este foarte greu să te ocupi de părinții bolnavi. După un an de experiență și de studii în gastronomie franceză am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie. Cu toate că am experiență puternică, evident că am emoții”, a zis concurenta care a primit trei cuțite de aur în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11.

Nina Hariton a primit trei cuțite de aur la Chefi la cuțite sezonul 11

Când rețeta a fost gata, farfuriile au fost trimise la degustare. Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Nina Hariton.

Accentul franțuzesc al concurentei a atras imediat atenția celor trei chefi, în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11. Nu avea să bănuiască însă faptul că urma să primească cuțitul de aur de la toți cei trei chefi.

Nina Hariton a dezvăluit cum dragostea a făcut-o să ajungă în Franța, acolo unde soarta a făcut-o să se apuce de cursuri de gătit și chiar să lucreze într-un restaurant ce aparținea chefului John Carlino, într-o braserie a unui hotel de cinci stele.

„Ai acest parcurs gastronomic de invidiat, pe care mulți bucătari l-ar invidiat, dar cu toate astea ești agent imobiliar”, a zis Florin Dumitrescu.

Se pare că dorința de-a avea echilibru în viața personală a făcut-o să aleagă o meserie care să îi permită să stea mai mult cu familia. Pasiunea ei pentru bucătărie a fost răsplătită la Chefi la cuțite, atunci când a primit trei cuțite de aur.

În ce echipă a ales să meargă Nina Hariton după ce i-au fost oferite cele trei cuțite de aur din partea chefilor

La final, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au ridicat cloșurile și au arătat că au oferit trei cuțite. Surpriza cea mare a venit abia apoi, atunci când Scărlătescu a oferit cuțitul de aur. N-a durat mult și chiar și Dumitrescu a dat cuțitul de aur.

„Dacă Bontea îmi dă cuțitul de aur, mă duc la el în echipă!”, a fost replica neașteptată a concurentei.

„Doamne, ce talent am! Vinzi foarte mult. Ai și vrăjeala!”, a zis Bontea, fericit că și-a găsit un cuțit de aur pentru sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite.

