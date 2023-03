Chefi la cuțite, 29 martie 2023. Sabina Verișan a dezvăluit că mănâncă des carne crudă. Cum au reacționat jurații

Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite aduce numeroase povești de viață incredibile, rețete savuroase, dar și situații neașteptate. Nu doar bucătari cu experiență vin să își demonstreze talentul culinar, ci și oameni din alte meserii. Este și cazul tinerei Sabina Verișan, o concurentă care i-a surprins pe chefi atunci când a mărturisit că ea consumă des carne crudă.

Sabina Verișan i-a surprins pe jurații Chefi la cuțite sezonul 11 atunci când a dezvăluit că mănâncă des carne crudă

În ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite am putut s-o cunoaștem pe Sabina Verișan, o tânără în vârstă de 21 de ani din Constanța. Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, aceasta a decis să pregătească o rețetă de biftec tartar. Unghiile destul de lungi i-au cam dat bătăi de cap, însă concurenta a promis că își va pune unghii mai scurte dacă va primi cuțitul și șansa de-a merge mai departe în competiție, în sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite.

„A ieșit ce-a ieșit, dar are gust bun!”, a zis ea, atunci când farfuriile au fost gata.

Banda a mers, cloșurile s-au ridicat și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au început să analizeze atent preparatul. Tartarul n-a fost foarte fin tăiat și acest lucru a fost imediat observat și „sancționat” de chefi. Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Sabina Verișan.

„Sunt din Constanța și m-am mutat la București. Am terminat Psihologia, dar vreau să îmi fac un venit din mediul online. Să fiu influenceriță, pe nutriție. Mănânc carne crudă pe TikTok și a înnebunit TikTok-ul. După ce am fost 6 luni vegană și am zis că o să salvez planeta și chestii din astea, am mâncat carne crudă și atunci mi s-a părut că am simțit cea mai mare diferență dintre toate experimetele pe care le-am făcut”, a zis concurenta.

„Deci nu cred că mănânci direct din caserolă. Ferească Sfântul, a băgat tot pieptul în gură crud”, a zis Florin Dumitrescu, uitându-se la clipurile tinerei de pe internet.

La final, jurații i-au arătat verdictul. Deși n-a primit vreun cuțit, tânăra s-a ales cu un cuțit ceva mai mic.

Urmărește clipul video din ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, ca să savurezi tot momentul.

