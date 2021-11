Chefi la cuțite, 29 noiembrie 2021. Prima reacție a chefilor când au ajuns pe platoul de filmare. Ce culori au tunicile

Chef Florin Dumitrescu s-a lăsat așteptat pe platourile de filmare de către chef Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea. Deși au filmat pentru Chefi fără limite în Grecia, cei trei nu s-au mai văzut de atunci cu această ocazie.

„Ne-am strâns pentru că este ziua Antenei 1, împlinește 28 de ani. Numai noi suntem de câțiva ani pe aici și ne simțim foarte bine.”, a spus chef Sorin Bontea.

Cei trei au salutat toată echipă în stilul lor caracteristic, iar reacțiile au fost de-a dreptul savuroase, semn că au dus dorul platoului de filmare Chefi la cuțite. Atmosfera din încăpere le-a dat încă un motiv de sărbătoarea chefilor, însă nu au putut să observe faptul că n-au prezentator.

„Am intrat, frumos, decorul schimbat, baloane colorate, tricolorul, dar nu avem prezentator, n-avem nu știu cum”, a mărturisit chef Sorin Bontea.

Jurații Chefi la cuțite au avut parte de o surpriză când Măciucă le-a adus tunicile.

Ce culori vor avea tunicile chefilor în ediția specială de ziua Antenei 1 din Chefi la cuțite

Chef Florin Dumitrescu a fost cel mai nemulțumit de culoarea tunicii pe care a primit-o. Acesta și echipa lui de concurenți sunt nevoiți să poarte o tunică galbenă.

„Ce-i asta, mă? De ce am culoarea asta? (...) În momentul în care am deschis husa și am văzut culoarea asta galbenă, am crezut că e o greșeală. Albastru era la Bontea”, a spus el.

Juratul emisiunii Chefi la cuțite a încercat să facă o „schemă” și să schimbe tunica cu cea a lui Bontea, care avea culoarea albastră.

„Nu este vorba despre gelozie, este vorba despre faptul că albastru a fost întotdeauna la mine. Eu mă simt ciudat în momentul de față că nu-l văd pe mine”, a mai adăugat chef Florin Dumitrescu.

Chef Sorin Bontea a fost extrem de încântat de culoarea tunicii sale: „Este prima oară când port albastru, îmi stă bine!”

Tunica roșie a intrat în posesia lui chef Cătălin Scărlătescu, care nu a avut nimic de obiectat în ceea ce privește culoarea acesteia: „Eu sunt roșu sângeriu.”

Glumele și replicile amuzante nu au întârziat să apară pe platoul de filmare, mai ales că chefii n-au știut nimic despre ceea ce urmează.

Chefi la cuțite, ediții speciale de ziua Antenei 1

Chefi la cuțite vine cu 3 ediții speciale, pe 29 și 30 noiembrie, dar și pe 1 decembrie, de la ora 20.30. Concurenții ediției speciale vor fi concurenții din Asia Express sezonul 4, care vor fi îndrumații de chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu.

Elwira Petre, Zarug și Lorelei, Connect-r și Shift, Patrizia și Francy, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Alexandra Ungureanu și Anca, Emi și Cuza sunt concurenții care vin să demonstreze că gătitul nu este un domeniu străin lor.

Prezentatoarea celor 3 ediții speciale este Gina Pistol care a revenit pe TV, după ce a devenit mămică pentru prima oară.

Degustătorii sunt și ei aleși pe sprânceană: Își vor face apariția echipa de la Prețul cel bun, în frunte cu Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, Nea Mărin și familia, dar și concurenți Asia Express din sezoanele precedente.